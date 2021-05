Bei Otto könnt ihr gerade den 4K-Fernseher TCL C728 in der Größe 55 Zoll für nur 803,26 Euro bestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung für das brandneue Modell, das erst Mitte Juni erscheint, liegt bei 1.199 Euro. Selbst wenn man die Versandkosten von 29,99 Euro einrechnet, ist das ein erstaunlich günstiges Angebot, vor allem im Hinblick auf die vielen Features des Modells (siehe unten). Hier geht's zum Deal:

Auch die Versionen des TCL C728 in 65 und 75 Zoll gibt es günstiger, nämlich für 1.071,01 Euro bzw. 1.511,03 Euro. Die Angebote sind Teil der aktuellen EM-Deals bei Otto, unter denen sich auch noch zahlreich 4K-Fernseher anderer Hersteller wie beispielsweise LG oder Samsung befinden. Die Übersicht über die Angebote der Aktion findet ihr hier:

Was bietet der TCL C728?

Viel drin für den Preis: Der TCL C728 ist die bislang einzige in Deutschland bestellbare Variante des neuen TCL C72+ und bietet für den Preis eine ungewöhnliche Menge an normalerweise teuren Features. Unter anderem bekommt ihr ein 120-Hz-Display, ein kontrastreiches VA-Panel mit Direct-LED-Beleuchtung, die QLED-Filterschicht für bessere Farbdarstellung und ein integriertes Onkyo-Soundsystem mit einer Gesamtleistung von 40 Watt. Als Betriebssystem dient Android, was für sehr guten App-Support sorgen dürfte.

Gut fürs Gaming: Der Input Lag soll laut Herstellerangaben bei unter 15 ms liegen. Ob damit der Wert bei 60 oder bei 120 Hz gemeint ist, geht aus den Angaben leider nicht hervor. So oder so dürfte der TCL C728 fürs Gaming gut geeignet sein, auch deshalb, weil er HDMI 2.1 auf allen vier Ports bietet. Dadurch ist Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich. Auch VRR und ALLM werden unterstützt.

Offene Fragen: Seriöse Testberichte zum TCL C728 gibt es bislang nicht und auch wir konnten uns noch nicht von der Qualität des Modells überzeugen. Deshalb bleiben noch einige Fragen offen, beispielsweise in Bezug auf die Qualität des Bildprozessors oder die Höhe der Spitzenhelligkeit. Wir gehen davon aus, dass TCL wenigstens bei Letzterer sparsam sein muss, um den niedrigen Preis zu ermöglichen.

