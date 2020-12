Bei Otto gibt es gerade ein Bundle mit dem Sony DualSense Controller für PS5 und Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5-Version) für 99,99 Euro im Angebot. Normalerweise kostet der DualSense Controller einzeln bei Otto 67,89 Euro, der Preis von Spider-Man: Miles Morales liegt bei 59,99 Euro. Ihr spart also immerhin 27,89 Euro auf zwei erst kürzlich veröffentlichte Produkte.

Sony DualSense Controller + Spider-Man: Miles Morales (PS5) für 99,99€

Ihr könnt allerdings nicht damit rechnen, das Bundle noch vor Weihnachten zu bekommen, denn die Lieferung dauert laut Otto fünf bis acht Werktage. Bei Bestellungen bis zum 21. Dezember sind übrigens alle Standardlieferungen kostenlos, wenn ihr den Code 80681 verwendet. Neukunden und alle, die seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bestellt haben, können stattdessen 15 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferflatrate für sechs Monate mit dem Code 81258 bekommen.

PS5-Controller Sony DualSense günstiger bei Ebay

Falls euch Spider-Man: Miles Morales nicht interessiert und ihr euch einfach nur den PS5-Controller holen wollt, könnt ihr diesen nur noch heute bei Ebay 10 Prozent günstiger bekommen, und zwar indem ihr den Gutscheincode PSUPERTECH20 verwendet. Dadurch sinkt der Preis von 67,89 Euro auf 61,10 Euro. Hier geht's zum Angebot:

PS5-Controller Sony DualSense statt 67,89€ für 61,10€ (Gutschein verwenden!)

Der Anbieter ist in diesem Fall MediaMarkt. Der Versand ist kostenlos. Die Chance, dass ihr den Controller noch vor Weihnachten bekommt, ist auch in diesem Fall eher gering. Die Lieferung soll zwischen dem 24. und 30. Dezember erfolgen. Falls ihr eine MediaMarkt-Filiale in eurer Nähe habt, die den Controller auf Lager hat und bei der Abholungen noch möglich sind, könnt ihr bei den Lieferoptionen allerdings auch "Click & Collect" anwählen und euch so das Warten auf die Lieferung sparen.