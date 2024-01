Outcast 2 Release: Schnappt euch A New Beginning in der Collector’s Edition mit Statue

Outcast: A New Beginning erscheint im März für PS5, Xbox Series und PC.

Nachdem der Open-World-Klassiker Outcast bereits vor ein paar Jahren mit Outcast: Second Contact ein Remake erhielt, kommt mit Outcast: A New Beginning jetzt endlich ein richtige Fortsetzung. Release-Datum ist der 15. März 2024, bei Amazon könnt ihr bereits vorbestellen. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X kosten 69,99€, die PC-Version liegt bei 59,99€:

Neben der Standard-Version gibt es unter dem Namen „Adelpha Edition“ auch noch eine auf 5000 Stück weltweit limitierte Collector’s Edition, die unter anderem eine 24 cm hohe SAÏ-Statue bietet. Auch diese Version ist bei Amazon bereits vorbestellbar, zumindest in den Varianten für PS5 und Xbox Series X. Der Preis liegt bei 199€:

Amazon bietet übrigens eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, bezahlt ihr also automatisch weniger.

Was bietet die Outcast: A New Beginning Collector's Edition?

Mit der Adelpha Edition von Outcast 2 bekommt ihr eine ganze Reihe physischer Boni, darunter eine hübsche Statue.

Das spektakulärste Extra der Adelpha Edition ist natürlich die schon erwähnte 24 cm hohe Statue einer mehr oder weniger niedlichen außerirdischen Kreatur namens SAÏ. Daneben gibt es aber noch eine Reihe weiterer zusätzlicher Inhalte. Dabei handelt es sich ausschließlich um physische Extras, Ingame-Boni gibt es nicht. Hier alle Inhalte im Überblick:

das Spiel

24 cm SAÏ-Statue

Hardcover-Artbook mit über 50 Seiten

Soundtrack auf 3 CDs

exklusives Collector’s Steelbook

Außerdem wird euch die Adelpha Edition in einer schicken Box geliefert, die sich gut im Regal macht.

Was ist Outcast: A New Beginning überhaupt?

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Outcast: A New Beginning ist eine richtige Fortsetzung des Originals: Die Story schließt an den ersten Teil an, ihr spielt erneut Cutter Slade. Dieser kehrt nach zwanzig Jahren in die Welt Adelpha zurück und muss erkennen, dass sich viel verändert hat: Die Bewohner werden von einer Roboter-Armee versklavt und ausgebeutet, sodass Cutter abermals zur Rettung eilt.

Spielerisch handelt es sich erneut um ein Open-World-Action-Adventure, das aber auch viel Wert auf Dialoge und eine dynamische, von den Entscheidungen der Spieler*innen beeinflusste Geschichte legt. Schon der erste Teil überzeugte zudem vor allem durch seine immersive, exotische und wunderschöne Spielwelt. Auch Teil 2 kann in dieser Hinsicht wieder punkten, wie euch der obige Trailer zeigt.

