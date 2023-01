Outriders- und Bulletstorm-Macher arbeiten vielleicht an PS5-Exclusive

Wer Outriders, Gears of War oder Destiny mag, könnte in Zukunft neues SciFi-Futter bekommen. Zumindest gibt es einen Leak, der sich um einen recht vielversprechend klingenden Science Fiction-Titel dreht, der für Sonys PS5 in der Entwicklung sein soll. Allem Anschein nach haben dabei wohl auch die Personen hinter Outriders und Bulletstorm ihre Finger im Spiel.

Neue PS5-Marke könnte von den Outrider-Machern kommen

Das sagt der Leak: Bisher gibt es leider nur wenig Informationen, aber die besagen, dass sich eine neue Spiele-Marke für die PS5 in der Entwicklung befindet. Es soll sich dabei um ein Science-Fiction-Spiel handeln, dass Mass Effect-Vibes versprüht.

Shooter oder RPG? Was bisher vom Spiel zu sehen gewesen sei, habe keine endgültigen Rückschlüsse auf das Genre zugelassen. Es könnte sich um einen Shooter, ein RPG oder eine Mischung aus beidem handeln.

Was in dem Leak zu sehen ist, soll ein bereits länger veralteter Build des Spiels sein. Außerdem stehe natürlich nicht fest, ob dieser Titel überhaupt irgendwann veröffentlicht wird. Nichtsdestotrotz habe es auch schon Voice Acting und einen Soundtrack gegeben.

PS5-Exclusive: Der SciFi-Titel befinde sich laut Gerücht ausschließlich für die PlayStation 5 in Entwicklung und werde, falls es dazu komme, definitiv nicht mehr für die PS4 veröffentlicht. Die Grafik basiere auf dem Grundgerüst der Unreal Engine 5.

Woher stammt der Leak? Der extrem kurze Gameplay-Leak einer offenbar sehr frühen Prototyp-Version kann hier im IconEra-Forum angesehen werden. Offenbar handelt es sich hierbei auch um das Spiel, das der bekannte Insider DuskGolem aka Aesthetic Gamer bereits im Oktober 2022 unter dem Codenamen Ooze angedeutet hat.

Von den Outriders-Machern? Mittlerweile haben einige findige Fans eins und eins zusammengezählt und glauben, dass es sich bei diesem Spiel um einen Titel handelt, der bereits in einem Ausblick des Entwicklerstudios People Can Fly genannt worden sein könnte. Zumindest steht im Gameplay-Clip ein "RED" und genau das taucht auch in dem Studio-Portfolio als in der Konzeptphase auf (via: ResetEra).

Aber freut euch nicht zu früh! Das Ganze basiert bisher nur auf einem Leak und Spekulationen. Das könnte zwar durchaus gut zusammenpassen, muss es aber nicht. Wir wissen auch nicht, ob aus diesem Gameplay-Clip jemals wirklich ein Spiel wird und ob das dann von People Can Fly stammt, steht nochmal auf einem anderen Blatt.

Wie fändet ihr einen neuen SciFi-Titel von den Outriders-Machern nur für PS5? Was sagt ihr zum Leak?