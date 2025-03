Xbox-Handheld: Alle Infos zu Preis, Release, Betriebssystem, Specs und mehr

Microsoft soll zusammen mit ASUS an einem Xbox-Handheld arbeiten.

Nachdem Xbox-Chef Phil Spencer die Arbeit an einem eigenen Xbox-Handheld bereits im Vorjahr bestätigte und in Aussicht stellte, dass die Entwicklung daran noch einige Jahre dauern werde, kommt jetzt die große Überraschung: Laut zweier unabhängiger Berichte von Windows Central und The Verge erscheint noch dieses Jahr ein Xbox-Handheld.

Erste handfeste Infos, beispielsweise zum Release und zum Betriebssystem, sind infolgedessen durchgesickert.

Hier im Artikel fassen wir für euch alles Wichtige zum kommenden Handheld in diesen Kategorien kompakt zusammen:

Verwechslungsgefahr: Wir beziehen uns in diesem Artikel rein auf den Xbox-Handheld, den Microsoft offenbar in Kooperation mit ASUS auf den Markt bringen möchte. Mehrere Quellen weisen jedoch darauf hin, dass Microsoft weiterhin an einem eigenen Handheld arbeitet, der 2027 zum Release der nächsten Xbox-Konsole als 'Begleiter' erscheinen soll.

Wann erscheint der Xbox-Handheld?

Release: Ende 2025

Laut Windows Central soll 'Project Kennan' – so der Codename des Handhelds – noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das sei zumindest der aktuelle Plan von Microsoft.

Was soll der Xbox-Handheld kosten?

Preis: 499 bis 599 US-Dollar

Preislich soll sich der Xbox-Handheld auf dem Niveau des Steam Deck befinden, das je nach Modell zwischen 419 Euro (256 GB, LCD) und 679 Euro (1TB, OLED, entspiegelt) seitens Valve angeboten wird.

Wichtig! Im Report von Windows Central wird explizit erwähnt, dass die Information zur Preisspanne mit Vorsicht zu genießen ist. Der Preis könnte sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den USA, konkret den jüngst erhobenen Handelszöllen, noch ändern.

Wer produziert den Xbox-Handheld?

Hersteller: ASUS

Mittlerweile ist auch bekannt, mit welchem Lieferanten (OEM) Microsoft am Xbox-Handheld arbeitet. Das Partnergerät wird demnach vom ROG Ally-Hersteller ASUS gebaut.

Wie sieht der Xbox-Handheld aus?

Offizielle Bilder gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, jedoch sind bereits einige Details zum Design bekannt. So soll der Xbox-Handheld den kantigen Stil von ASUS – wie beispielsweise beim ROG Ally – mit Designkonventionen verbinden, die typisch für die Marke Xbox sind.

Das Branding soll ganz auf Xbox ausgelegt sein. Den markanten Guide-Button soll es auch auf dem Handheld geben.

Dazu zählt laut Windows Central unter anderem der markante Guide-Button, den ihr von eurem Xbox-Controller kennt. Vorstellbar wäre zudem eine grünliche Umrandung der Analog-Sticks als Pendant für die RGB-beleuchteten Ringe des ROG Ally. Die markanten ABXY-Knöpfe dürfen bei einem Handheld von Xbox natürlich auch nicht fehlen.

Mit welchem Betriebssystem läuft der Xbox-Handheld?

Wahrscheinliches OS: Windows 11

Ganz festlegen wollte sich Jez Corden zwar noch nicht, Windows 11 sei jedoch als Betriebssystem für den Xbox-Handheld sehr wahrscheinlich, was unter anderem an der starken Orientierung am PC liegt, die Microsoft laut Windows Central anstrebt.

Jedoch werdet ihr wahrscheinlich nicht den Windows-Desktop in seiner puren Form steuern, sondern werdet in eine App wie die Armoury Crate von ASUS geleitet, die zusammen mit Windows startet und dann Verknüpfungen für den Xbox Game Pass, den Microsoft Store aber auch Steam in den Mittelpunkt rückt.

Das OS soll zudem stark für die Nutzung mit dem Controller optimiert sein.

Welche Spiele laufen auf dem Xbox-Handheld?

Hier zunächst einmal die schlechte Nachricht: Mit dem Handheld könnt ihr keine reinen Xbox One- und Xbox Series-Spiele starten, da ihr vereinfacht ausgedrückt einen mobilen Windows-PC mit Xbox-Branding bekommt. Viele der von euch gekauften Xbox-Spiele aus der Spielebibliothek könnt ihr demnach nicht auf dem Handheld zocken.

Ausgenommen sind Xbox Play Anywhere-Titel, die plattformübergreifend auf dem PC erschienen sind und demnach auch auf Kennan laufen, wie beispielsweise Indiana Jones und der Große Kreis oder Avowed.

20:49 Indiana Jones und der Große Kreis ist die Fortsetzung, die wir immer wollten!

Autoplay

Die richtig gute Nachricht: Wie oben bereits erwähnt, werden auch Stores von Drittanbietern wie Steam nativ unterstützt. Eure Spielebibliothek von Plattformen wie GOG, Epic Games oder Battle.net könnt ihr demnach auch auf dem Xbox-Handheld nutzen.

Gleiches gilt für den Rockstar- und den HoYoverse-Launcher, um beispielsweise GTA Online oder Genshin Impact unterwegs zu zocken.

Welche Technik steckt im Xbox-Handheld?

Eines vorweg: An dieser Stelle stoßen der Report von Windows Central und auch ergänzende Infos von The Verge an ihre Grenzen. Konkrete Informationen aus Quellen zu den Hardware-Specs gibt es demnach nicht, lediglich Spekulationen mit Blick auf artverwandte Handhelds.

Der Chip

Höchstwahrscheinlich wird Microsoft genau wie ASUS auf einen Prozessor von AMD zurückgreifen, da die Unternehmen schon lange zusammenarbeiten und der Tech-Gigant im Handheld-Bereich jede Menge Erfahrungen gesammelt hat.

Eine logische Wahl wäre daher die vor einigen Monaten angekündigte Ryzen Z2-Serie.

Müssten wir mit Blick auf die angepeilte Preisspanne zwischen 499 bis 599 US-Dollar tippen, fiel die Wahl auf das aktuelle Z2 Go-Modell, das auch Jez Corden vermutet.

Das sind die Specs des Z2 Go-Chips: CPU Zen 3 Plus-Architektur

4 Kerne

8 Threads

3 GHz Basistakt

bis zu 4,3 GHz im Boost

2 MB L2-Cache

8 MB L3-Cache GPU RDNA 2-Architektur

12 Grafikeinheiten (Compute Units) Energieaufnahme 28 Watt (Standard)

konfigurierbar von 15 bis 30 Watt

Was das Display anbelangt, werden Spekulationen aber noch schwerer. Valve verbaut in seinen Steam Decks 7,0 bis 7,4 Zoll große LCD- beziehungsweise OLED-Displays. ASUS setzt beim ROG Ally ebenfalls auf ein 7-Zoll großes Display. Es könnte also auch beim Xbox-Handheld von ASUS ein 7 Zoll-Modell werden.

Bis zur offiziellen Ankündigung, das sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, sind die Infos aus den Reports natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Abschließend sind wir gespannt, ob euch ein solcher Xbox-Handheld taugen würde? Oder seid ihr bereits mit eurem Steam Deck oder eurem ROG Ally bestens versorgt?