Bei Expert könnt ihr gerade das im Juli 2020 exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichte Paper Mario: The Origami King für nur 24,99 Euro im Angebot bekommen. Da größere Nintendo-Spiele normalerweise sehr preisstabil sind, ist das ein guter Deal. Laut Vergleichsplattformen ist Expert damit jedenfalls mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter, und zwar selbst dann noch, wenn man die etwas hohen Versandkosten von 3,99 Euro einberechnet. Bei vielen Filialen lässt sich das Spiel allerdings auch versandkostenfrei abholen.

Anderer Preis angezeigt? Falls bei euch ein anderer Preis angezeigt wird, liegt das vermutlich daran, dass bei euch ein Expert-Markt eingestellt ist, der nicht an der Aktion teilnimmt oder bei dem das Angebot bereits ausverkauft ist. In diesem Fall müsst ihr oben rechts auf "Mein Fachmarkt" klicken und einen anderen Markt auswählen. Wir haben ein paar Filialen ausprobiert und hatten unter anderem Erfolg in Günzburg, Brandenburg, Hanau und Neuss.

Wie gut ist Paper Mario: The Origami King?

Paper Mario: The Origami King hat in Tests insgesamt gut abgeschnitten. Das liegt nicht zuletzt am hervorragenden Artdesign mit den niedlichen Papierfigürchen und der hübschen, bunten Spielwelt liegt. Auch die Story und der Humor von The Origami King kamen bei Kritikern gut an. Aufgrund der vielen liebevollen Details, die sich im Pilzkönigreich entdecken lassen, ist es zudem ein Fest für Mario-Fans.

Die Kämpfe in dem rundenbasierten und mit kreativen Puzzle-Elementen ausgestatteten System könnten ebenfalls sehr gelungen sein. Der Haken bei ihnen ist, dass der Schwierigkeitsgrad außerhalb von Bosskämpfen leider so niedrig ist, dass wir kaum gefordert werden. Schade ist auch, dass die Rollenspielelemente deutlich zurückgestutzt wurden. Dafür sorgen Action- und Rätseleinlagen für spielerische Abwechslung.

