Am 17. Juli erscheint Paper Mario: The Origami King. Der neueste Ableger der Paper Mario-Reihe wurde nun von Nintendo für die Switch angekündigt. Bereits jetzt könnt ihr das Spiel bei verschiedenen Händlern vorbestellen. Bei Amazon war das Spiel kurzzeitig nicht mehr verfügbar. Mittlerweile könnt ihr es aber wieder bestellen, sodass es sich hier auch in Zukunft lohnt immer wieder vorbeizuschauen, sollte es einmal ausverkauft sein.

In Paper Mario stellt ihr euch als Mario dem Origami König Olly, der das Schloss von Prinzessin Peach mit einer Papierschlange eingefangen hat. Zudem hat er dieses auf die Spitze eines abgelegenen Berges verfrachtet.



Ihr müsst euch dem König und seiner Armee von Faltschergen stellen und die Welt retten. Euch zur Hilfe stehen dabei verschiedene Gefährten, darunter mit Olivia eine ganz neue. Alles zu Paper Mario erfahrt ihr in unserer Übersicht zur Ankündigung.



Folgende Features bietet das Spiel:

Rätsel: Paper Mario ist mit Faltarmen ausgestattet, mit denen er Objekte aus der Spielwelt ziehen und falten kann

Charaktere: Um König Olly zu besiegen, bekommt Mario Hilfe von allerhand bekannten Figuren aus dem Mario-Universum wie Bowser

Minispiele

viel Humor

Gekämpft wird mit einem kniffligen rundenbasierten Kampfsystem. 41 3 Mehr zum Thema Neues Paper Mario überraschend für die Switch angekündigt & bald geht's los

