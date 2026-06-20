Angehender Pilot zeigt stolz das PC-Setup seiner Träume - Community lobt begeistert: Du hast ein Flugzeug-Cockpit gebaut

So sieht ein richtig abgefahrenes Flugsimulatoren-Setup am PC aus, wow! (Bild: reddit.com/user/Maruan-007/)

Flugsimulatoren mit einem Gamepad oder Maus und Tastatur zu steuern, grenzt fast schon an ein Sakrileg. Aber wie so oft sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Das heißt, ihr könnt ein kleines Vermögen für immer noch mehr Zubehör ausgeben – was dieser PC-Spieler hier offensichtlich getan hat.

Flugsimulatoren-Fans lecken sich die Finger nach diesem Traum-PC-Setup

Er habe endlich einmal etwas Geld verdient und könne es sich jetzt leisten, seinen Traum von einem richtig umfangreichen Setup zu verwirklichen, schreibt der Reddit-User Maruan-007. Komplett vollendet ist es zwar noch nicht (wie gesagt, Luft nach oben gibt's immer), aber es wirkt auch so schon extrem beeindruckend.

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Was wir hier sehen, ist nämlich nicht nur (aber auch!) ein extrem schicker PC, den ich mir wahrscheinlich so oder so ähnlich auch zusammenbauen würde: Ohne RGB-Beleuchtung, ganz in Schwarz, mit einem der besten und effizientesten Prozessoren und einer absoluten Top Notch-Grafikkarte.

Dazu kommt ein Curved-Breitbild-Monitor und Standards wie ein Headset, Tastatur und Maus. Das wirklich Besondere an diesem Setup ist aber natürlich das Drumherum. Hier wird der Flugsimulator nicht einfach nur mit einem Joystick oder einem standardmäßigen HOTAS-System gesteuert, nein.

Zusätzlich zum Joystick gibt es nämlich noch haufenweise Knöpfe, Schubhebel und allerlei andere Dinge, die sich rechts einstellen lassen. Oberhalb der Tastatur seht ihr eine 1:1-Nachbildung der entsprechenden Knöpfe eines Airbus-Cockpits, die selbstverständlich auch benutzt werden können.

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Dann gibt es da auch noch das Tablet zur Linken, das ebenfalls zur Steuerung von Flugzeugen genutzt werden kann. Vervollständigt wird das Setup durch ein überragend cleanes Kabelmanagement und die drei Poster oberhalb des Bildschirms, die zur Thematik passen.

Das alles ist kein Zufall. Wir haben es hier mit einem echten Flugfan zu tun, der aktuell auch noch an seiner Privatpilotenlizenz arbeitet, wie dieses Foto hier beweisen soll:

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Der Reddit-User selbst hat auch schon Pläne dazu, wie das Setup noch weiter ausgebaut und perfektioniert werden kann. Da wären zum einen die Pedalen, die hier offensichtlich noch fehlen, aber bald kommen sollen. Zum anderen will er sich aber auch noch ein Airbus Overhead-Panel von WINCTRL holen, dass das Setup dann wirklich fast komplett zu einem echten Cockpit macht.

In den Kommentaren wird der beeindruckende Aufwand extrem begeistert aufgefasst und von vielen Fans ausgiebig gelobt. Wenig überraschend gehen viele Kommentare in die Richtung, der Reddit-User habe beinahe ein echtes Cockpit gebaut.

Es gibt aber auch konstruktive Kritik wie die Idee, sich entweder ein VR-Headset dazu zu gönnen oder in einen noch deutlich größeren Bildschirm zu investieren.

Wie findet ihr das Setup und was würdet ihr gegebenenfalls anders machen?