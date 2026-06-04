PC-Besitzer entdeckt komische weiße Kruste im Inneren seines Gehäuses - dieses herkömmliche Problem könnte dahinterstecken

An dieser unschönen weißen Ablagerung könnten PC-Komponenten Schuld sein. Oder womöglich Haustiere. (Bild: Reddituser/JuniorCrustation)

Dass sich in Computer-Gehäusen mit der Zeit allerhand Schmutz und Staub ansammeln, ist eigentlich ganz normal – und der Hauptgrund, weshalb der eigene PC regelmäßig gesäubert werden sollte, damit er lange durchhält.



Dann gibt es aber auch Fälle wie bei diesem User, wo die Ablagerungen deutlich ungewöhnlicherer Natur sind.

Komische Ablagerungen im PC – das könnte dahinterstecken

Reddit-User JuniorCrustation hatte diese Entdeckung vor wenigen Tagen bei seinem alten Computer gemacht. Weil er den PC schon seit einer Weile nicht mehr nutzt, wollte er ihn weggeben und hat ihn zum Überprüfen einmal aufgeschraubt.



Dabei ist dem User dann eine "merkwürdige weiße Kruste" im Inneren, genauer auf dem Gehäuse seines Netzteils, aufgefallen.

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Auffällig ist an dieser Ablagerung, dass sie sich nur an einer einzigen Stelle des PCs häuft und dort ein tröpfchenartiges Muster aufweist, als wäre hier etwas verschüttet worden.

Die Funktion des Computers wird nicht davon beeinflusst, wie JuniorCrustation bestätigt, er geht ganz normal an und fährt hoch.

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Wenig überraschend tummeln sich in den Kommentaren natürlich direkt ein ganzer Haufen Ejakulationswitze. Aber ein paar User haben auch Mitleid mit dem armen PC-Besitzer und geben tatsächlich Tipps für die naheliegende Ursache.

User 5kyl3r empfiehlt etwa, zu überprüfen, ob Elektrolytkondensatoren verbaut sind. Die enthalten nämlich flüssige Elektrolyte, die auslaufen können, wenn sie zu großer Hitze ausgesetzt, schlicht zu alt oder schlecht verarbeitet sind – ein Problem, das in den frühen 2000ern massenweise auftrat und als Capacitor Plague bekannt war.

Es gibt aber auch noch eine weitere mögliche Ursache, die mehrfach genannt wird. Es könnte sich nämlich schlicht um getrockneten Urin, etwa von einem kleinen Haustier, handeln. Für JuniorCrustation tatsächlich eine Möglichkeit, da seine Mutter einen Hund besitzt, der hier verantwortlich sein könnte.

Da hier allem Anschein nach keine Komponenten beschädigt wurden, wird ihm einfach empfohlen, den Bereich vorsichtig mit Isopropanol abzuwischen und danach zu trocknen.

Will er ganz gründlich sein, sollte er die Komponenten aber am besten einmal aufschrauben, um zu überprüfen, ob wirklich nur das Gehäuse von der Korrosion beschädigt ist. In jedem Falle zeigt sich auch hier: Den PC sauber zu halten, ist grundsätzlich immer eine gute Idee.

Wann habt ihr zuletzt euren PC einmal aufgeschraubt und einen Blick hineingeworfen?