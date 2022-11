Mehr Platz auf PS5 dank perfekter SSD: Samsung 980 PRO Heatsink jetzt im Angebot

Spiele werden immer schöner, umfangreicher – und größer. Der Speicher einer Playstation 5 ist daher schnell gefüllt, insbesondere wenn ihr das ein oder andere AAA-Open World RPG installieren wollt. Zum Glück ist das kein Problem, denn eure Konsole verfügt über Steckplätze für SSDs, mit denen ihr den Speicher ganz leicht erweitern könnt.

Ihr braucht also nur noch eine passende SSD, zum Beispiel die Samsung 980 PRO Heatsink, denn diese ist gerade bei MediaMarkt reduziert. So müsst ihr für 1 TB extra Speicherplatz nur 111€ zahlen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Das macht die SSD perfekt für die PS5

Wie ihr vielleicht schon wisst, eignet sich nicht jede beliebige SSD für die Playstation 5. Welche Anforderungen es gibt und warum die Samsung 980 PRO Heatsink diese erfüllt, erklären wir euch hier.

Die erste Voraussetzung ist, dass es sich um eine M.2-SSD handeln muss, denn nur diese passen in die Slots in der Playstation 5. Um sie anzubringen, müsst ihr nur die Schale der Konsole lösen, die mit einem einfachen Clip-Mechanismus befestigt ist. Jetzt steckt ihr die SSD einfach in die dafür vorgesehene Halterung, fixiert sie mit einer einzelnen Schraube und fertig! Nur das Konsolencover muss wieder drauf und ihr könnt die neue SSD nutzen.

Damit ihr auch Spiele installieren könnt, muss die SSD allerdings auch PCIe® 4.0 beherrschen. Dabei handelt es sich um ein Datenübertragungsprotokoll, dass besonders auf die Verarbeitung großer Datenmengen spezialisiert ist – zum Beispiel das Installieren eines 70 GB großen Spiels.

Auch die Lese- und Schreibgeschwindigkeit spielt eine Rolle. Sony empfiehlt mindestens eine Geschwindigkeit von 5000 MB/s lesend. Zwar ist das keine zwingende Voraussetzung und ihr könnt theoretisch auch Spiele auf einer langsameren SSD installieren, es ist aber durchaus möglich, dass das nicht lange so bleibt. Bei komplexeren Spielen kann es so außerdem zu sehr hohen Ladegeschwindigkeiten kommen.

Mit der Samsung 980 PRO Heatsink müsst ihr euch hier aber keine Gedanken machen, denn sie verfügt über eine sagenhafte Lesegeschwindigkeit von 7000 MB/s und schafft 5000 MB/s beim Schreiben.*

Zu guter Letzt ist auch der „Heatsink“-Teil der Samsung 980 PRO Heatsink ein großer Vorteil. Die Playstation 5 verfügt nicht über einen extra Kühlkörper für die SSDs, weshalb integrierte Kühlung von Vorteil ist. Ihr könnt natürlich auch an einer SSD ohne Heatsink einen Kühlkörper anbringen, das ist aber mit extra Kosten verbunden, die ihr euch bei der Samsung 980 PRO Heatsink spart.

Alles in allem handelt es sich bei der Samsung 980 PRO Heatsink um die ideale SSD für die Playstation 5 – sie ist sogar ganz offiziell von Sony als kompatible Festplatte anerkannt. Ihr könnt beim Kauf also quasi nichts falsch machen, außer vielleicht zu lange damit zu warten, denn das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

* Die Leistungsfähigkeit kann abhängig von SSD-Firmware-Version, Systemhardware, und Konfigurationsdetails variieren. Die Leistungsangaben wurden mit IOmeter 1.1.0 getestet.