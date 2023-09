Persona 3 Reload AIGIS Edition mit Sammelfigur jetzt für PS5 & Xbox bei Amazon vorbestellen

Persona 3 Reload könnt ihr jetzt bei Amazon in der Standard und in der AIGIS Edition vorbestellen.

Am 2. Februar 2024 ist der Release von Persona 3 Reload. Die Neuauflage des Rollenspielklassikers könnt ihr jetzt bereits bei Amazon für PS5, Xbox Series und Xbox One die sogenannte AIGIS Edition vorbestellen. Die aufwendige Collector’s Edition kostet 199,99€:

Daneben könnt ihr auch die Standard-Version bereits vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sichern. Diese Version ist bei Amazon auch für PS4 verfügbar und kostet 59,99€:

Die physischen Versionen von Persona 3 Reload haben wir bislang noch bei keinen anderen deutschen Shops entdeckt, die digitalen Varianten gibt es aber bereits beispielsweise im Xbox Store.

Was bietet die Persona 3 Reload AIGIS Edition?

Die Persona 3 Reload AIGIS Collector's Edition bietet vor allem physische Inhalte, aber auch ein DLC-Paket.

Die Collector’s Edition von Persona 3 Reload verfügt über eine Reihe physischer und digitaler Boni, von denen die AIGIS-Figur sicherlich der spektakulärste ist. Hier die Inhalte im Überblick:

Spiel in physischer Form

AIGIS-Figur

physisches Artbook

Collector’s Box

Soundtrack auf zwei CDs

Persona 3 Reload DLC-Paket (3 zum Release veröffentlichte DLCs)

Was ist der Vorbesteller-Bonus?

Unabhängig davon, welche Version von Persona 3 Reload ihr vorbestellt, bekommt ihr als Preorder-Bonus das Persona 4 Golden BGM-Set mit sechs zusätzlichen Hintergrundmusik-Tracks.

Was ist Persona 3 Reload überhaupt?

1:09 Persona 3 Reload: Remake offiziell im Trailer vorgestellt

Modernisiert: Persona 3 Reload ist eine Neuauflage des ursprünglich 2006 erschienenen JRPGs. Es handelt sich dabei nicht um ein einfaches Remaster, sondern um ein komplettes Remake, das den Klassiker mit neuer Grafik auf den aktuellen Stand der Technik bringt. Auch der Soundtrack wurde überarbeitet und es gibt neue Komfortfunktionen sowie kleinere neue Inhalte wie zusätzliche Interaktionen mit Charakteren.

Tags in der Schule, nachts im Dungeon: Wie immer in Persona-Spielen übernehmt ihr die Rolle eines japanischen Schülers und müsst mit ihm tagsüber die Herausforderungen seines Schulalltags meistern, während ihr nachts in eine Parallelwelt voller Abenteuer und Gefahren reist. In Persona 3 ist es die Schule, die sich jede Nacht zur sogenannten Dark Hour in den albtraumhaften Tartarus-Dungeon verwandelt. In den rundenbasierten Kämpfen bekommen wir wie üblich Hilfe von mächtigen Kreaturen, den Personas.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr weitere interessante Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote finden. Gerade für PS5 gibt es gerade eine Menge guter Deals zu entdecken.