Persona 5 Tactica: Spin-off zum JRPG-Hit jetzt für PS5, PS4, Xbox & Switch vorbestellen

Persona 5 Tactica erscheint im November. Jetzt könnt ihr das Taktik-RPG vorbestellen.

Am 17. November erscheint mit Persona 5 Tactica ein Spin-Off zu Persona 5 mit Taktik-Gameplay. Jetzt könnt ihr das Spiel unter anderem bei Amazon für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch vorbestellen und euch dadurch einen Ingame-Bonus sichern. Der Preis liegt für alle Plattformen bei 59,99€.

Alternativ könnt ihr Persona 5 Tactica beispielsweise auch bei MediaMarkt und bei Saturn bestellen. Alle drei Händler bieten eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Was ist der Preorder-Bonus?

Wenn ihr Persona 5 Tactica vorbestellt, bekommt ihr zwei zusätzliche Personas als Bonus.

Wenn ihr Persona 5 Tactica vorbestellt, bekommt ihr einen DLC-Code für zwei zusätzliche Personas mitgeliefert, die euch im Kampf unterstützen. Es handelt sich dabei um Orpheus Picaro und um Izanagi Picaro, die ihr auf obigem Bild sehen könnt. Den Bonus bekommt ihr unabhängig vom Händler bei allen Versionen von Persona 5 Tactica.

Streng genommen handelt es sich übrigens nicht direkt um einen Preorder-Bonus. Da der Code nämlich bei allen Retail-Exemplaren der ersten Auflage in der Box beiliegt, könnt ihr ihn theoretisch auch nach dem Release bekommen, sofern ihr es schafft, noch eines dieser frühen Exemplare zu ergattern.

Was ist Persona 5 Tactica?

Trotz des taktischen Gameplays müsst ihr in Persona 5 Tactica nicht auf eine effektvolle Inszenierung der Attacken verzichten.

Taktik im XCOM-Stil: Persona 5 Tactica ist ein Spin-off des JRPG-Hits Persona 5, das einen etwas niedlicheren Look besitzt und beim Gameplay einen anderen Weg einschlägt. Es handelt sich um ein Taktik-Rollenspiel mit einem Kampfsystem, das an XCOM oder Divinity: Original Sin erinnert. In den Kämpfen blickt ihr also in der Regel von schräg oben auf euer Team und nutzt das Deckungssystem, um es vor Schaden zu schützen.

Besondere Attacken zu dritt: Dabei gibt es jedoch einen besonderen Kniff: Ihr zieht stets mit drei Charakteren in den Kampf, die gemeinsam besondere Angriffe auf Feinde in der dreieckigen Fläche zwischen ihnen ausführen können. Eure Teammitglieder zu verteilen und Gegner einzukreisen macht dadurch deutlich mehr Sinn als in vielen ähnlichen Taktikspielen.

