Persona 6 endlich angekündigt: Neues JRPG hat Fans 10 Jahre warten lassen und wird wohl düsterer als erwartet

Über zehn Jahre mussten Persona-Fans auf ein Lebenszeichen eines komplett neuen Teils warten – zum Xbox Games Showcase 2026 gab es endlich den ersten, wenngleich kurzen Einblick in Persona 6.
Die Weltpremiere selbst verrät aber nur sehr, sehr wenig: Der Trailer beginnt mit einer ordentlichen Prise an schauriger Atmosphäre:
So zieht die Kameraperspektive langsam über einen ganzen Friedhof an Grabsteinen, und endet an einer nicht ganz klar zu erkennenden Struktur.
Umso offensichtlicher ist dafür die grüne Motivfarbe, die Persona 6 erwartungsgemäß umhüllt – und zusammen mit dem gezeigten Material stark an die "Dark Hour" aus Persona 3 erinnert.
Allerdings lässt uns Entwicklerstudio Atlus an dieser Stelle auch schon zurück, denn mit Informationen außerhalb von den Plattformen (PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5) geizt der Teaser-Trailer. Ein Release-Datum wurde so noch nicht einmal eingegrenzt.
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