Persona 6 endlich angekündigt: Neues JRPG hat Fans 10 Jahre warten lassen und wird wohl düsterer als erwartet

Persona 6 zeigt sich erstmals, doch der Teaser-Trailer hält sich mit Details zurück.

Über zehn Jahre mussten Persona-Fans auf ein Lebenszeichen eines komplett neuen Teils warten – zum Xbox Games Showcase 2026 gab es endlich den ersten, wenngleich kurzen Einblick in Persona 6.

Die Weltpremiere selbst verrät aber nur sehr, sehr wenig: Der Trailer beginnt mit einer ordentlichen Prise an schauriger Atmosphäre:

1:24 Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an

Autoplay

So zieht die Kameraperspektive langsam über einen ganzen Friedhof an Grabsteinen, und endet an einer nicht ganz klar zu erkennenden Struktur.

Umso offensichtlicher ist dafür die grüne Motivfarbe, die Persona 6 erwartungsgemäß umhüllt – und zusammen mit dem gezeigten Material stark an die "Dark Hour" aus Persona 3 erinnert.

Allerdings lässt uns Entwicklerstudio Atlus an dieser Stelle auch schon zurück, denn mit Informationen außerhalb von den Plattformen (PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5) geizt der Teaser-Trailer. Ein Release-Datum wurde so noch nicht einmal eingegrenzt.