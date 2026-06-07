Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an

Auf dem Xbox Showcase hat Atlus mit Persona 6 endlich den lang ersehnten nächsten Hauptteil der Rollenspiel-Reihe angekündigt, der im ersten Trailer direkt mit einer überraschend düsteren Atmosphäre fesselt.

Dabei erwartet euch eine komplett eigenständige Geschichte, in der ihr mit einem brandneuen Cast erneut den für die Serie so typischen Mix aus Alltag und übernatürlichen Kämpfen durchlebt.

Ein konkretes Release-Datum lässt zwar noch auf sich warten, doch dafür steht bereits fest, dass das Rollenspiel pünktlich zum Launch für PC sowie PS5 und Xbox Series X/S erscheint und direkt im Xbox Game Pass landet.