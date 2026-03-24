Playstation 5 und zwei DualSense-Controller jetzt im unwiderstehlichen Bundle sichern!

Hier bekommt ihr die Playstation 5 in der Digital Edition zusammen mit zwei DualSense-Controllern!

Ich hab mir erst letztes Jahr selbst eine Playstation 5 zugelegt und muss sagen, wenn ich jetzt die krassen Angebote bei MediaMarkt sehe, hätte ich wohl lieber gewartet! Denn bei den coolen MediaMarkt Oster-Deals bekommt ihr gerade viele tolle Angebote und darunter auch die PS5 Digital-Edition im Bundle mit zwei DualSense-Controllern!

Coole Oster-Deal-Angebote bei MediaMarkt

Nie wieder ohne meine Playstation 5

Ich denke, jeder kennt den nie endenden Streit zwischen Konsolen- und PC-Spielern, welche von beiden Varianten die bessere ist! Da ich als Konsolen-Kind großgeworden bin, ist meine Playstation 5 etwas, das ich nie wieder missen will! Nicht nur, weil sie es mir ganz bequem erlaubt, abends vom Bett aus zu zocken, sondern auch den ein oder anderen Film oder eine Serie zu streamen.

Auch optisch macht die Konsole richtig was her!

Aber was ist drin in der stylischen Konsole? Für das perfekte Gaming-Erlebnis kommt die PS5 mit einer integrierten 825-GB-SSD, die nicht nur superkurze Ladezeiten ermöglicht, sondern auch das schnelle Wechseln zwischen verschiedenen Titeln ermöglicht!

Ihr habt auf eurem PlayStation-Account noch alte PlayStation-4-Spiele liegen oder wollt auch ältere Games noch anspielen? Keine Sorge, die PS5 ist sogar abwärtskompatibel!

DualSense-Wireless-Controller

Und davon gleich zwei Stück! Aber was macht ausgerechnet diesen Controller so besonders? Durch sein präzises haptisches Feedback und adaptive Trigger hebt er sich definitiv von klassischen Gamepads ab.

Dank der coolen DualSense-Controller wird das Gaming-Erlebnis noch immersiver!

Das merkt ihr besonders dann, wenn ihr mit den L2- und R2-Tasten beispielsweise einen Bogen im Spiel spannen wollt. Dabei wird der Trigger schwerer, während sich ein blockiertes Gewehr oder ein durchdrehender Reifen ebenfalls direkt im Finger bemerkbar machen!

Und wer vor allem gern im Sprachchat hängt, aber kein Headset-Fan ist, der kann ganz einfach das integrierte Mikrofon des Controllers nutzen, um während des Spiels mit den Freunden zu kommunizieren!