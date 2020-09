Mit diesen schicken neuen Gratis-Wallpapern peppt ihr eure PS4 auf

Etwas Farbe im Leben schadet nicht. Das dachte sich auch Sony und stellt zahlreiche Wallpaper zum Download zur Verfügung, mit dem ihr zum Beispiel euren PS4-Hintergrund oder eure Videoanrufe auffrischen könnt, die mehr denn je zu unserem Alltag gehören. Wer also statt schlichter Hintergründe ein wenig Videospiel-Flair mit reinbringen will, kann das beispielsweise mit Hintergründen von Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 und Death Stranding tun.

PS4-Exclusives-Wallpaper zum Download

Auf dem offiziellen PlayStation-Blog verteilt Sony Wallpaper zu großen Exklusiv-Titeln der PlayStation 4. Dabei bieten sie pro Titel jeweils ein bis fünf Wallpaper an, die ihr einfach anklicken und mit "Speichern unter" herunterladen könnt. Die Auflösung der Bilder beträgt 1920 x 1080.

Wir haben für euch ein paar der Wallpaper, die vor allem Landschaften der PS4-Hits zeigen, zusammengestellt:

Concrete Genie

Death Stranding

Dreams

Ghost of Tsushima

God of War

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Uncharted

Zu den bereits genannten Spielen bietet Sony meist noch zwei/drei Wallpaper an. Außerdem finden sich auf dem PlayStation-Blog noch Hintergründe zu den folgenden Spielen:

Days Gone

Gran Turismo

inFamous Second Son

Little Big Planet

MLB The Show

Ratchet & Clank

Shadow of the Colossus

The last of Us Part 2

Die komplette Auswahl der Wallpaper findet ihr in dem PlayStation-Blogbeitrag.

Neben den neuen Wallpapern gibt es noch weitere coole Hintergründe von PlayStation. Zum einen gab es passend zum 25. Jubiläum ein paar PlayStation-Hintergründe, zum anderen gibt es noch zahlreiche weitere Wallpaper zu anderen Spielen wie Borderlands 3:

1 0 Mehr zum Thema Diese kostenlosen PS4-Wallpaper von Sony sind wirklich schön

So nutzt ihr die PS4-Wallpaper

Sony bewirbt die Wallpaper damit, eure Videoanrufe etwas aufzupeppen. Die schicken Hintergründe lassen sich aber natürlich auch noch anderweitig als Desktophintergrund oder auf der PS4 als Custom Wallpaper nutzen.

Wallpaper für Videoanrufe einstellen: Sobald ihr die Wallpaper heruntergeladen habt, könnt ihr sie als Hintergrund für Videoanrufe nutzen. Wie ihr die Wallpaper in Skype, Zoom & Co. nutzt, hängt dabei vom Programm ab. In der Regel solltet ihr aber unter Einstellungen fündig werden.

Wallpaper auf der PS4 einstellen: Um die Hintergründe auf der PS4 als Custom Wallpaper nutzen zu können, dürfen sie die Auflösung von 1920 x 1080 (PS4) bzw. 3860 x 2160 (PS4 Pro) nicht übersteigen, was in diesem Fall kein Problem sein sollte. Sofern das also passt, geht ihr folgendermaßen vor:

Erstellt auf einem USB-Stick auf der obersten Ebene einen Ordner mit dem Titel "IMAGES" und packt eure gewünschten Bilder dort hinein. Steckt den USB-Stick in die PS4 bzw. PS4 Pro. Über das Einstellungsmenü wählt ihr dann "Designs" und folgt anschließend dem Pfad "Design auswählen" und dann "Benutzerdefiniert". Über die Bildauswahl könnt ihr euren Favoriten aktivieren und das Bild auf Wunsch mit den Analogsticks anpassen. Fertig. Jetzt könnt ihr das Wallpaper auf der PS4 genießen.

Neuer Look für eure PS4

Wer auf der PS4 lieber auf richtige Designs setzt, sollte sich die Sammlung kostenloser PS4-Designs mal anschauen:

18 2 Mehr zum Thema Kostenlose PS4-Themes: Die 19 besten Gratis-Designs im PS Store

Wie gefallen euch die Wallpaper? Werdet ihr davon welche herunterladen und tatsächlich für Videoanrufe verwenden?