Sony verschenkt coole Gratis-Wallpaper für PS4 & Mobile

Ein paar glückliche PS4-Spieler durften sich bereits über das offizielle Weihnachts-Theme freuen, das Sony via Mail verschickt hat. Aber auch alle anderen dürfen ihre PS4 jetzt mit neuen Wallpapern schmücken. Die sind zwar nicht wirklich weihnachtlich, aber auch 25 Jahre PlayStation wollen gefeiert werden.

Schmückt eure PS4 mit großartigen Jubiläums-Wallpapern

Im Zuge der Feierlichkeiten zum Jubiläum der PS1 hat Sony nämlich über den offiziellen PlayStation.Blog eine Reihe an PS4- und Mobile-Wallpapern bereitgestellt, die die Historie der Konsolenfamilie Revue passieren lassen.

Die Wallpaper gibt es übrigens auch für eure Mobile-Geräte, falls euch das lieber ist. Aber seit dem PS4-Update 4.50 könnt ihr auch ganz klassisch eure Konsolen mit den Hintergründen bestücken.

Alle PS4-Wallpaper zur Auswahl:

So erstellt ihr euch ein PS4-Custom Wallpaper

Das ausgewählte Bild darf die Auflösung von 1920x1080 (PS4) beziehungsweise 3860x2160 (PS4 Pro) nicht übersteigen.

Erstellt auf einem USB-Stick auf der obersten Ebene einen Ordner mit dem Titel "IMAGES" und packt eure Bilder dort hinein. Steckt den USB-Stick in die PS4. Über das Einstellungsmenü wählt ihr dann "Designs" und folgt anschließend dem Pfad "Design auswählen" und dann "Benutzerdefiniert". Über die Bildauswahl könnt ihr euren Favoriten aktivieren und das Bild auf Wunsch mit den Analogsticks anpassen. Fertig!

Es gibt noch weitere Wallpaper: Falls euch die obige Auswahl nicht zusagt, könnt ihr aber auch bestimmte Spiele in den Hintergrund packen. Wer will, kann seine PS4 auch mit Wallpapern zu Borderlands 3, Uncharted: The Lost Legacy, Concrete Genie und mehr bestücken.