Ihr habt einige der besten Spiele der PS4 verpasst? Kein Problem! Ihr könnt euch nun ein paar ausgewählte Top-Spiele besonders günstig kaufen. Bei OTTO gibt es die sogenannten PlayStation Hits für jeweils nur 9,99€. Damit habt ihr die Möglichkeit fantastische Spiele zum Bestpreis zu kaufen und damit eure Spielesammlung zu erweitern.

Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

Diese vier PS4-Hits sind im Angebot

Bei OTTO gibt es insgesamt vier Spiele für die PS4, die ihr für nur 9,99€ kaufen könnt. Drei davon konnten im GamePro-Test eine herausragende Wertung erreichen.

God of War (Wertung: 93): Im vierten Teil der Action-Reihe rund um Kratos tritt der Gott des Krieges gegen Odin und die nordischen Götter an. An seiner Seite ist sein Sohn Atreus, der ihm auch im Kampf zur Seite steht.

Uncharted - The Nathan Drake Collection (Wertung: 91): Wie gut die Collection ist, zeigt das Kurzfazit aus unserem Test: "Gelungene Remaster-Sammlung dreier fantastischer Spiele. Absoluter Pflichtkauf, sowohl für Uncharted-Fans, als auch für Neueinsteiger."

The Last of Us Remastered (Wertung: 90): Last of Us spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der ein Großteil der Menschheit von einem Pilz in blutrünstige Zombies verwandelt wurde. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Joel und Ellie und müsst in dieser Welt überleben. Solltet ihr The Last of Us noch nicht gespielt haben, ist die Remastered-Variante die beste Version des Spiels.

Until Dawn (Wertung: 85): Fans von Horror-Spielen sollten sich Until Dawn nicht entgehen lassen wie das Fazit unseres Tests zeigt: "Until Dawns Horrorstory reißt uns mit. Weil sie erstens gut erzählt ist und wir sie zweitens selbst schreiben."