Noch bis zum 8. September läuft bei Saturn und auch bei MediaMarkt der PlayStation Summer Sale, in dem es Spiele für PS4 und PS5 günstiger gibt. Bei den 23 Sonderangeboten handelt es sich größtenteils um PlayStation-Exclusives, darunter große Titel wie The Last of Us Part II für PS4 oder Returnal für PS5. Außerdem sind eine ganze Reihe Spiele für PlayStation VR reduziert, etwa Marvel's Iron Man VR oder der Shooterhit Blood & Truth. Preise und Spieleauswahl sind bei beiden Händlern gleich. Es kann aber natürlich vorkommen, dass ihr beim einen noch Spiele findet, die beim anderen bereits ausverkauft sind.

PlayStation Summer Sale bei Saturn: Zu den Angeboten

PlayStation Summer Sale bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Hier ein paar Beispielangebote:

Denkt bitte daran, dass bei MediaMarkt und Saturn in der Regel noch 2,99 Euro Versandkosten hinzukommen. Bei erst ab 18 freigegebenen Spielen sind es sogar 4,99 Euro. Diese könnt ihr euch allerdings sparen, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt. Hier geht's zur Übersicht über alle Deals der Aktionen:

PlayStation Summer Sale bei Saturn: Zu den Angeboten

PlayStation Summer Sale bei MediaMarkt: Zu den Angeboten