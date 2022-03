Schon letzte Woche war es kurzzeitig bei Otto im Angebot, nun gibt es auch bei Amazon das PSVR Starter Pack für PS4 und PS5 günstiger. Das Bundle, das neben Headset und Kamera auch die Minispielsammlung VR Worlds enthält, bekommt ihr jetzt schon für 199,99 Euro (UVP: 399,99 Euro). Das ist auch deshalb ein gutes Angebot, weil das Headset lange Zeit fast vollständig ausverkauft und nur noch zu stark überhöhten Preisen zu bekommen war, die zwischenzeitlich bei über 500 Euro lagen.

Das Angebot von Amazon gilt offiziell noch bis morgen, die Vorräte des Händlers könnten aber auch schon früher zur Neige gehen. Das Angebot letzte Woche bei Otto war nach kurzer Zeit ausverkauft.

Was bietet das PSVR Starter Pack?

Das PlayStation VR Starter Pack beinhaltet das PSVR Headset in der leicht aktualisierten Version V2, die PlayStation Camera und alles weitere Zubehör, das ihr für die Nutzung an der PS4 oder der PS5 braucht. Auch der Adapter für die Kamera, der für den Anschluss an die PS5 notwendig ist, ist in dieser Version des Bundles bereits enthalten.

Die Minispielsammlung VR Worlds enthält fünf Titel: In The London Heist nehmt ihr an einem Raubüberfall einschließlich Verfolgungsjagd teil. Ocean Descent lässt euch in den Tiefen des Meeres Bekanntschaft mit einem Hai machen. Scavengers Odyssey schickt euch in den Weltraum, wo ihr euch heftige Gefechte mit außerirdischen Kreaturen liefert. In VR Luge schlittert ihr steile Straßen hinab und weicht dabei dem Verkehr aus und in Danger Ball haut ihr euch in einem futuristischen Sport Bälle um die Ohren. Der Normalpreis von VR Worlds beträgt 29,99 Euro.

Jetzt PSVR kaufen oder auf PSVR 2 warten?

Der Nachfolger des PSVR-Headsets ist bereits angekündigt und wird, wenig überraschend, PSVR 2 heißen. Die Spezifikationen des Headsets sind bereits bekannt. Unter anderem durch die ins Headset integrierten Kameras und die höhere Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge wird das neue VR-Headset seinem Vorgänger (960 x 1.080 Pixel pro Auge) wohl weit überlegen sein.

Allerdings wissen wir nach wie vor nicht, wann PSVR 2 erscheinen und wie viel es kosten wird. Angesichts der aufwendigen Hardware und den beigelegten Controllern erscheint ein Preis von etwa 500 Euro realistisch, vorausgesetzt natürlich, dass das Headset überhaupt gut verfügbar sein und es nicht eine ähnliche Situation geben wird wie bei der PS5. Angesichts dieser Unsicherheiten scheint es keine schlechte Idee, erst mal für 200 Euro mit dem alten Modell den Einstieg in die virtuelle Realität zu wagen, sofern man nicht viel Geduld hat.