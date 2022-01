PSVR 2: Alles zum Release, Preis, technische Specs, Controller und mehr

Aktuelle News und Infos zu PSVR 2 Sony hat zuletzt auf der CES 2022 im Januar mehrere Infos zu PSVR 2 und den Controllern bekannt gegeben. Zudem gab es einen Blick auf das erste hauseigene Spiel: Horizon Call of the Mountain. Wir werden diesen Artikel fortlaufend mit neuen Infos aktualisieren sobald sie bekannt werden.

Die PlayStation 5 erhält mit der PlayStation VR 2 ein eigenes Virtual Reality-Headset. Deshalb fassen wir für euch zusammen, was euch mit der neuen VR-Generation erwartet. Mit dem folgenden Überblick könnt ihr sofort zu den Themen springen, die euch am meisten interessieren.

Inhaltsverzeichnis:

Der offizielle Name ist bekannt: Sony hat im Januar 2022 im Rahmen der Messe CES neue Infos zum kommenden VR-Headset bekannt gegeben. So wissen wir jetzt auch endlich, wie die nächste VR-Generation auf der PS5 heißen wird. Wenig überraschend hört das Headset auf den Namen PlayStation VR2.

Ihr braucht noch mehr Infos zur PS5 bevor ihr euch mit PSVR 2 beschäftigen wollt?

Release - Wann könnte die PSVR 2 erscheinen?

Sony hält sich noch sehr zurück, was den Release von PSVR 2 angeht. Es gibt noch nicht einmal einen groben Zeitraum, wann es soweit sein könnte.

Frühestens Ende 2022, eher später: Da wir Stand Januar 2022 noch keine genaueren Infos haben, ist ein früher Release des neuen Headsets eher auszuschließen. Sony will Berichten nach die Massenproduktion in Kürze starten. Es könnte also sein, dass die PSVR 2 im besten Fall Ende des Jahres erscheint. In Anbetracht der laufenden Pandemie und dem Chipmangel könnte es aber sein, dass der Produktionszyklus länger dauert und sich der Release somit auf das nächste Jahr verschiebt.

Wenn die Hardware dieses Jahr noch erscheinen sollte, dann werden wir voraussichtlich im Sommer (vielleicht zur E3 im Juni) neue Infos erhalten.

Preis - Was könnte die PSVR 2 kosten?

Auch zum Preis hat sich Sony noch nicht offiziell geäußert.

Spekulation: Basierend auf dem Preis des Vorgängers wäre es denkbar, dass das neue Headset in einer ähnlichen Preisregion angesetzt sein wird. Damals kostete die PSVR zur Markteinführung 400 Euro, allerdings lag nur das Headset ohne Kamera und PS Move-Controller bei.

Bei PSVR 2 hingegen werden die neuen Controller dem Headset beiliegen müssen. Hinzu kommt, dass die verbauten Teile wie der Display hochwertiger als beim Vorgänger sind. Es wäre also gut möglich, dass ihr mit einem Preis von rund 500 Euro oder mehr rechnen müsst. Damit würde sich Sony preislich zwischen der Oculus Quest 2 (350 Euro) und der hochpreisigen Valve Index (800 Euro mit Controller) platzieren. Genaue Angaben wird es näher zum Release geben.

Das sind die technischen Details und Specs der PSVR 2

Bildschirm OLED Bildschirmauflösung 2000 x 2040 Pixel pro Auge Bildwiederholfrequenz 90 Hz, 120 Hz Linsentrennung Einstellbar Sichtfeld ca. 110 Grad Sensoren Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser), Befestigungssensor: IR-Näherungssensor Kameras 4 Kameras für Headset- und Controller-Tracking, IR-Kamera für das Tracking der Augen Feedback Vibration am Headset Kommunikation mit der PS5 USB-C® Audio Eingang: Integriertes Mikrofon, Ausgang: Stereokopfhörer-Anschluss Quelle: PlayStation Blog

Mehr Feedback beim Headset selbst: Eine große Neuerung, die sich komplett anders anfühlen könnte, ist die Vibration direkt am Headset. Das soll die Immersion im Spiel stärken und lässt PSVR 2 direkt an eurem Kopf vibrieren. Wie genau sich das anfühlen wird, muss sich noch zeigen.

Löst PSVR 2 bei mir Motion Sickness aus? Eine weitere Frage, die sich viele stellen, die vielleicht schon einmal kurz ein Headset aufhatten, ist, ob die PSVR 2 Übelkeit auslöst. Leider ist das eine sehr subjektive Frage, die auch eine neue Hardware nicht einfach so lösen kann.

Foveated Rendering - Was ist das?

PSVR 2 setzt auf eine Technik, die in VR seit Jahren im Gespräch ist: Rendering des peripheren Sichtbereichs oder auch Foveated Rendering genannt. Dabei wird nur der Teil der Spielwelt mit den höchsten Details dargestellt, der auch von Spieler*innen angeschaut wird. Das Ganze funktioniert über ein Augen-Tracking-System.

Mehr zu der Technik erklären wir hier:

Das Augen-Tracking kann noch mehr

Sony nutzt das Eyetracking aber nicht nur für die neue Render-Technik. So sollen auch Interaktionen zwischen Figur und Spieler*in durch Blicke möglich sein. Dadurch können Spiele noch intuitiver und immersiver wirken sowie eine erhöhte emotionale Bindung erzeugen. So zumindest auf dem Papier. Wie genau sich das auch in den Spielen widerspiegelt, ist derzeit noch unklar.

So könnte die PSVR 2 aussehen

Noch gibt es kein offizielles Bild des Headsets. Dadurch wissen wir nicht, was für einen Technik-Klotz wir uns überhaupt aufs Gesicht setzen werden.

Nur als Prototyp: Zuletzt gab es ein Patent, dass einen möglichen Blick auf einen Prototypen zeigt. Es ist aber derzeit noch nicht bekannt, ob dieser auch wirklich das reale Produkt darstellt. Wäre dem so, dann scheint das finale Design nah an der PSVR 1 angelehnt zu sein.

Das sind die Controller der PSVR 2

Offizieller Name: Sony hatte die Controller der PSVR 2 bereits seit längerem vorgestellt. Aber jetzt wissen wir auch, wie sie ganz offiziell heißen. Wir dürfen vorstellen: die PlayStation VR2 Sense-Controller.

Neue Technik: Der Ring, der sich um die Controller dreht, ist aber nicht einfach nur dafür da, um cool auszusehen. Dahinter verbirgt sich das System, um Bewegungen im Raum zu erkennen. Sony setzt nämlich endlich auf Inside-Out-Tracking. Dafür befinden sich am Headset selbst vier Kameras, die dann über Tracking-Punkte auf den Controllern im Raum erkannt und die Bewegungen ins Spiel übertragen werden.

Weitere technische Details der PSVR 2 Sense Controller:

Tasten [Rechts] PS-Taste, OPTIONS-Taste, Aktionstasten (Kreis/Kreuz), R1-Taste, R2-Taste, rechter Stick/R3-Taste

[Links] PS-Taste, Create-Taste, Aktionstasten (Dreieck/Quadrat), L1-Taste, L2-Taste, linker Stick/L3-Taste Sensing/Tracking Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser)

Kapazitiver Sensor: Fingerberührungserkennung

IR-LED: Positions-Tracking Feedback Trigger-Effekt (auf R2/L2-Taste)

Haptisches Feedback (durch einzelnen Motor pro Einheit) Port USB-Port (Type-C®) Kommunikation Bluetooth® Ver. 5.1 Akku Typ: eingebauter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku Quelle: PlayStation Blog

Mehr fühlen: Wie der Name der Controller schon bestätigt, geht es beim PlayStation VR2 Sense-Controller darum, mehr Sinne anzuregen. Die Immersion soll somit durch mehr Feedback an die Spieler*innen gestärkt werden. Dafür werden wie schon beim normalen DualSense-Controller adaptive Trigger bei der L2- und R2-Taste sowie haptisches Feedback verwendet. Dazu kommt, dass die Controller erkennen, welche Tasten mit dem Finger berührt werden.

Das sind die ersten Spiele für PSVR 2

Am Ende des Tages entscheidet immer noch die Spieleauswahl dafür, ob eine Hardware erfolgreich ist oder nicht. Das wird auch bei der PSVR 2 der Fall sein, weshalb Sony mit der ersten Ankündigung direkt einen starken Titel mit Highlight-Potenzial verspricht.

Horizon Call of the Mountain

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release: Nicht bekannt

Darum geht's: In Horizon Call of the Mountain erlebt ihr die Welt des beliebten PS4-Spiels hautnah. Ihr schlüpft in die Rolle einer neuen Figur und trefft dabei auf Aloy sowie andere bekannte und neue Charaktere. Der erste Teaser verspricht nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch imposante Maschinen. Zu sehen ist nämlich der berühmte, mehrere Meter hohe Langhals, unter dessen Füße wir uns einen Weg bahnen.

Alle weiteren Ankündigungen fassen wir für euch in einem eigenen Artikel zusammen:

Wie steht es um die Abwärtskompatibilität? Eine sehr große Frage bleibt derzeit noch unbeantwortet. Sony hat sich nicht dazu geäußert, ob die PSVR 2 dafür genutzt werden kann, die alten PSVR-Spiele zocken zu können. Für viele wäre es wichtig, auch die alten Titel nutzen zu können. Zudem stände somit vom ersten Tag an eine größere Bibliothek an Spielen bereit.

Das große Problem bei der Konvertierung zwischen den beiden Generationen könnte aber das Tracking sein. Rein auf dem Papier sollte es wie schon bei PC-Headsets trotz der unterschiedlichen Lösungsansätze (Inside-Out-Tracking und Lichtbasiertes Tracking per Move-Controller) ohne große Probleme funktionieren. Es gibt aber keine Infos darüber, wie das Tracking auf Software-Seite bei PSVR verarbeitet wird. Je nachdem könnte ein größerer Rattenschwanz an dem Thema hängen, als viele zunächst vermuten. (via Reddit)

Dadurch kann die Frage derzeit nicht klar bejaht oder verneint werden. Es bleibt also abzuwarten, wie Sony sich entscheidet und ob es technisch wirklich möglich ist oder eben nicht.

Freut ihr euch auf PSVR 2 oder lässt euch auch die nächste VR-Generation kalt?