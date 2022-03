Bei Otto bekommt ihr gerade das PSVR Starter Pack V2, das neben Headset und Kamera auch die Minispielsammlung VR Worlds enthält, günstig im Angebot, nämlich für 199 Euro statt 299 Euro. Das ist nicht zuletzt deshalb ein guter Preis, weil das VR-Headset in den letzten Jahren fast vollständig ausverkauft war. Zeitweise stiegen die Preise auf Plattformen wie Ebay deshalb auf rund 700 Euro. Seit wenigen Wochen ist es wieder besser verfügbar, günstiger als 199 Euro war es laut Vergleichsportalen trotzdem seit Jahren nicht mehr.

Das Angebot bei Otto ist nur noch bis Dienstag gültig. Ihr müsst mit einer Wartezeit von rund einer Woche bis zur Lieferung rechnen. Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch noch 15 Euro Extrarabatt und zudem eine kostenlose Liefer-Flatrate für sechs Monate sichern. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Infoseite zu Otto UP.

Was bietet das PSVR Starter Pack V2?

Das PSVR Starter Pack V2 enthält das PSVR-Headset in der leicht verbesserten Version V2, die PlayStation Kamera und alles nötige Zubehör, um PSVR an der PS4 oder der PS5 zu verwenden. Das schließt auch den Adapter mit ein, den ihr für den Anschluss der Kamera an die PS5 braucht. Nicht enthalten sind jedoch die PlayStation Move Controller, die für manche VR-Spiele notwendig sind. Diese sind derzeit in Deutschland schlecht verfügbar, man kann sie jedoch bei Amazon für rund 125 Euro als UK-Import bestellen.

Im Bundle ist als Downloadcode die Minispielsammlung VR Worlds enthalten, die fünf kleine Spiele bietet. Highlight ist der Shooter The London Heist, der euch einen Raubüberfall inklusive Verfolgungsjagd erleben lässt. Ebenfalls mit dabei sind der Weltraum-Shooter Scavengers Odyssey, das futuristische Sportspiel Danger Ball, das Unterwasserabenteuer Ocean Descent und VR Luge, in dem wir eine Straße hinabschlittern und dem Verkehr ausweichen.

