PlayStation VR2 vorbestellen: Alles, was ihr zum Kauf wissen müsst

Die PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 und wer die zweite Generation von Sonys VR-Brille zum Release haben möchte, muss etwas Glück haben. Das Virtual Reality-Headset ist zudem nur mit der PlayStation 5 nutzbar.

Wann startet die Vorbestellung? Vorbestellen könnt ihr die die PSVR2 am 15. November 2022 im PlayStation Direct Store. Wann andere Händler die VR-Brille verkaufen können, ist noch nicht bekannt. Rechnet allerdings nicht vor 2023 damit.

Wo kann man die PSVR2 kaufen? Vorerst könnt ihr die VR-Brille nur im PlayStation Direct Store und somit bei Sony selbst kaufen.

Regstriert euch für die PSVR2-Vorbestellung: Damit ihr die PlayStation VR2 zum Release erhaltet, müsst ihr euch für die Vorbestellung am 15. November 2022 vorab registrieren. Solltet ihr ausgewählt werden, erhaltet ihr eine E-Mail mit den Einzelheiten. Ihr bekommt also eine gesonderte Einladung zur Vorbestellung.

So viel kostet die PSVR2: Der Preis liegt bei 599,99€ für das Standard-Paket. Wer sich für das Horizon-Bundle entscheidet, zahlt 649,99€. Die Ladestation für den Controller könnt ihr für 49,99€ kaufen.

Alles, was ihr zur PlayStation VR2 wissen müsst und was diese leisten kann, könnt ihr unserer großen Übersicht entnehmen:

PSVR2 einzeln und als Bundle kaufen

Die PlayStation VR2 wird im PlayStation Direct Store in zwei Editionen verkauft. Einmal das Standard-Paket, das das PSVR2-Headset, den PSVR2 Sense-Controller und die Stereokopfhörer enthält. Des Weiteren wird ein PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle verkauft. Dieses enthält das gleiche wie das Standard-Paket und dazu noch einen PlayStation Store-Gutschein für Horizon Call of the Mountain.

Ebenfalls vorbestellen könnt ihr die Ladestation für den PlayStation VR2 Sense-Controller.