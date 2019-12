Weihnachten steht vor der Tür und es ist höchste Zeit, die Geschenke zu besorgen. Solltet ihr noch nach einer Last-Minute-Idee für einen Pokémon-Fan suchen, habt ihr Glück gehabt, denn dann haben wir eine ganze Liste voller Geschenkideen für euch. Falls ihr selbst Pokémon-Fans seid und euch zu Weihnachten einfach etwas Gutes tun möchtet, ist dagegen natürlich auch nichts einzuwenden.

Auf Seite 1 stellen wir euch die besten Pokémon-Geschenkideen für Gamer vor. Auf Seite 2 wagen wir dann den Blick über den Tellerrand und sehen uns an, was es außerhalb des Gaming-Bereichs noch gibt.

Pokémon-Geschenkideen für Gamer

Switch-Controller im Pokémon-Design

Allen, die gerne einen Switch-Controller im Pokémon-Design hätten, liefert PowerA eine große Auswahl. Allein den kabelgebundenen Standard-Controller des Herstellers gibt es in fünf verschiedenen Pokémon-Motiven: Torrent Squirtle, Bulbasaur, Blaze Charmander und zwei Pikachu-Varianten.

Der kabelgebundene Switch-Controller von PowerA kostet 29,99€ und besitzt alle wesentlichen Funktionen, verfügt aber weder über Bewegungssteuerung noch über den NFC-Kontaktpunkt, der benötigt wird, um Amiibos einzulesen.

PowerA Wired Switch Controller mit verschiedenen Pokémon-Motiven bei Amazon

Wer gerne etwas Hochwertigeres hätte, kann auch zum Enhanced-Controller im schicken Pokéball-Design greifen. Dieser funktioniert nicht nur kabellos, er verfügt auch über Bewegungssteuerung sowie über zwei zusätzliche, programmierbare Tasten an der Unterseite der Griffe. Dafür liegt der Preis mit 49,99€ ein ganzes Stück höher.

PowerA Enhaced Switch Controller mit Pokéball-Motiv bei Amazon

Ebenfalls für 49,99€ kann man den Retro-Controller im Gamecube-Design bekommen. Auch dieser verfügt über Bewegungssteuerung und funktioniert kabellos. Im Vergleich zum Enhanced Controller fehlen aber die programmierbaren Tasten auf der Unterseite. Hier stehen mit Umbreon, Espeon und Pikachu drei verschiedene Pokémon-Motive zur Wahl.

PowerA Retro Switch Controller mit verschiedenen Pokémon-Motiven bei Amazon

Tragetaschen und Schutzhüllen für die Switch

Die Auswahl an Switch-Tragetaschen und -Schutzhüllen ist ebenfalls ziemlich groß. Für jeden Pokémon-Fan dürfte sich ein passendes Motiv finden lassen. So gibt es neben Taschen zu Schwert & Schild und Pokémon: Let's Go auch solche im gewöhnlichen Pikachu- oder Pokéball-Design. Hier ein paar Beispiele:

Produziert werden die meisten dieser Taschen übrigens von Herstellern wie Hori, Performance Designed Products und PowerA, die vor allem für ihre Controller bekannt sind. Die Preise liegen in der Regel zwischen 15 und 20€. Zu diesem Preis bekommt man Taschen mit guter Polsterung für optimalen Schutz der Konsole. Daneben bieten sie zumeist noch Platz für einige Spiele. Für wie viele genau, variiert von Modell zu Modell.

Spiele

Am wichtigsten sind aber natürlich die Spiele selbst. Naheliegend ist hier der Kauf der erst kürzlich erschienenen Pokémon-Editionen Schwert und Schild. Hierbei handelt es sich um traditionelle Pokémon-Spiele (oder genauer: zwei Varianten desselben Spiels) für die Switch, auf der Basis neuer, zeitgemäßer Technik.

Beim Erkunden der Galar-Region stoßen wir auf eine Menge neuer Pokémon, sodass es zu verschmerzen ist, dass einige alte fehlen. Diese Meinung vertraten jedenfalls unsere Tester und vergaben stolze 91 Punkte. Der Preis liegt derzeit bei ca. 50€.

Pokémon Schwert & Schild bei Amazon

Als Alternative bietet sich das Ende letzten Jahres erschienene Pokémon: Let's Go an. Dieses basiert zwar einerseits auf der sehr beliebten Gelben Edition aus dem Jahr 1998, bringt aber andererseits eine Menge spielerische Veränderungen mit sich und ist eher als Spin-Off denn als Teil der Hauptserie zu betrachten. Vor allem die Einfangmechanik, die nicht auf Taktik, sondern auf Timing und Geschicklichkeit basiert, stößt nicht bei jedem Pokémon-Fan auf Gegenliebe.

Pokémon: Let's Go bei Amazon

Trotzdem macht Pokémon: Let's Go eine Menge richtig und auch für die traditionellen Rundentaktikkämpfe ist in Arenen und bei den vielen über die Spielwelt verteilten Trainern noch reichlich Platz. In unserem Test vergaben wir deshalb respektable 85 Punkte. Als Geschenk für Fans der alten Teile sind Schwert und Schild aber das sicherere Geschenk, wobei jedoch das hohe Risiko besteht, dass diese sich das Spiel längst selbst gekauft haben.

Die neue Fangmechanik bei Pokémon: Let's Go hat zudem einen großen Vorteil: Man kann dadurch die Pokémon auf dieselbe Weise einfangen wie es die Trainer im Spiel tun. Zumindest, wenn man den dazugehörigen Pokéball Plus Controller besitzt. Der Ball gibt außerdem Pokémon-Geräusche von sich, damit man sich desto besser ins Spiel hineinversetzen kann. Mit einem Preis von gut 40€ ist er dafür aber nicht gerade billig.

Pokéball Plus Controller

Natürlich sollte man beim Thema Pokémon den Nintendo 3DS nicht ganz vergessen. Für diesen gibt es einige Klassiker unter den Pokémon-Spielen wie die Gelbe und die Blaue Edition schon für 9,99€ als Download. Ein gutes Geschenk für alle, die diese altehrwürdigen Ableger der Reihe bislang verpasst haben.

Die für den 3DS entwickelten Editionen Mond und Sonne kosten dagegen auch drei Jahre nach erscheinen noch immer ca. 40€ hinlegen. Die ein Jahr später erschienenen Varianten Ultramond und Ultrasonne sind sogar noch etwas teurer. Als Geschenk taugen diese deshalb höchstens für Pokémon-Fans, die nur einen 3DS und keine Switch besitzen, doch diese werden Mond und Sonne wahrscheinlich schon vor Jahren durchgespielt haben.

Lösungsbücher

Für diejenigen, die die Spiele bereits besitzen, gibt es umfangreiche Lösungsbücher. Diese sollen dabei helfen, das Beste aus den Spielen herauszuholen und nichts zu verpassen. Das Lösungsbuch für Pokémon Schwert & Schild ist stolze 384 Seiten dick und kostet 19,99€.

Pokémon Schwert & Schild offizielles Lösungsbuch bei Amazon

Aber aufgepasst: Im Gegensatz zu früheren Lösungsbüchern ist der offizielle Pokédex mit der Liste aller Pokémon samt Fundorten, Attacken und allen möglichen weiteren Informationen nicht enthalten! Dieser wird separat verkauft, kostet ebenfalls 19,99€ und ist mit 448 Seiten sogar noch länger als das Lösungsbuch.

Pokémon Schwert & Schild offizieller Pokédex für die Galar-Region bei Amazon

Für Pokémon: Let's Go hingegen bekommt man noch Lösungsbuch und Pokédex in einem. Dafür bezahlt man mit 29,99€ allerdings auch etwas mehr.

Pokémon: Let's Go offizielles Lösungsbuch inklusive Pokédex bei Amazon

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.