Am 28. Januar 2022 erscheint mit Pokémon Legenden: Arceus das erste richtige Open World-Pokémon-Spiel und ihr könnt es nun vorbestellen. Wer sich das Spiel also frühzeitig für die Nintendo Switch sichern will, kann nun bei den üblichen Händlern zuschlagen.



Was erwartet euch mit Pokémon Legenden: Arceus? Allen voran ist es das erste Open World-Spiel der Pokémon-Reihe. Entwickler Game Freak schickt euch bei diesem Titel in die Sinnoh-Region. Allerdings nicht in die uns aus der vierten Generation bekannte.



Es geht vielmehr in die Vergangenheit. Dort erwartet euch eine feudale, fast schon mittelalterliche Variante der Region. Das Gebiet ist daher deutlich unbefleckter und ihr trefft auf wilde Pokémon. Der Erkundungsaspekt bekommt mit Arceus eine größere Bedeutung.



Ansonsten erwartet euch beim Gameplay das typische Prinzip aus Sammeln, Kämpfen und Trainieren der früheren Pokémon-Teile. Die Kämpfe funktionieren zudem nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip.

