Pokémon am Prime Day: Das sind die besten Deals

Der Prime Day entwickelt sich gerade zum Fest für Pokémon-Fans.

Ich habe das Gefühl, Amazon mag Pokémon genauso sehr, wie die meisten von uns, denn am Prime Day sind auch dieses Mal wieder haufenweise Sammelkarten und auch andere Spiele mit Pokémon-Anstrich reduziert. Die besten Deals findet ihr hier in der Übersicht.

Alte Brettspielklassiker im Pokémon-Gewand

Es gibt manche Brettspiele, die kennt einfach jeder. Der Klassiker ist natürlich Monopoly. Davon gibt es zwar schon jede erdenkliche Version, aber ich halte die mit Pokémon für eine der coolsten. Das liegt nicht nur an coolen Spielfiguren von Pikachu, Felori, Kwaks und Krokel, sondern auch daran, dass diese Version eines der grundlegenden Probleme von Monopoly löst.

Statt Geldscheinen, wechseln hier Pokébälle den Besitz.

Normalerweise endet das Spiel erst, wenn alle Personen, bis auf eine, sämtliches Geld verloren haben. Das dauert zum Teil ewig und meistens zeichnet sich schon Stunden vor dem tatsächlichen Ende ab, wer gewinnen wird. Hier sind die Siegbedingungen anders, denn als Trainer ist es eure Aufgabe, möglichst viele Pokémon aus unterschiedlichen Regionen zu fangen. Wer als Erstes alle Pokémon-Typen gesammelt hat, gewinnt. So ist das Spiel deutlich kurzweiliger. Und dass man, statt mit Geld, mit Pokébällen bezahlt, ist auch eine feine Sache.

Weitere Pokémon-Brettspiele am Prime Day

Pokémon TCG: So greift spielstarke Karten ab

Für Personen, die sich bereits sehr gut im Kosmos des Pokémon TCGs bewegen, hat der Prime Day dieses Jahr leider nicht sonderlich viel zu bieten. Aber wenn ihr schon immer mal in diesen Kosmos reinschnuppern wolltet, ohne viel Geld ausgeben zu müssen, dem bietet sich jetzt am Prime Day die perfekte Gelegenheit dazu. Denn es sind vor allem Starterdecks reduziert, die euch spielfertige Decks und ausführliche Regelerklärungen liefern.

Mit dieser Box lernt ihr das Kartenspiel im Handumdrehen.

Den besten Deal macht ihr aus meiner Sicht mit der "Pokémon Kampfakademie". Die beinhaltet nicht nur zwei spielbereite Decks, sondern auch ein Spielbrett, in dem der genaue Spielablauf und alle weiteren Regeln genau aufgezeigt werden, sodass ihr direkt während des Spielens lernen könnt. Um euer Wissen danach weiter zu vertiefen, bieten sich Kampfdecks an und wer noch eine Stufe höher klettern will, schnappt sich die Weltmeisterschafts-Decks, in denen genau die Karten stecken, mit denen die Profis in der Endrunde der Meisterschaft angetreten sind.

Kampfdecks im Angebot:

Weltmeisterschafts-Decks (2024) im Angebot:

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Autoplay

Natürlich sind nicht nur analoge Spiele reduziert, sondern auch Switch-Spieler:innen werden versorgt: Pokémon-Legenden: Z-A macht einiges anders als vorherige Teile der Reihe: Es gibt kein rundenbasiertes Kampfsystem mehr, das Gebiet ist eine riesige Stadt und neue Mega-Entwicklungen bekannter Pokémon machen das Spiel wesentlich interessanter.

Momentan bekommt ihr das Spiel mit mehr als 50 Prozent Rabatt auf Amazon für die Switch 2 – damit ist es sogar günstiger als die Version für die Switch 1. Zuschlagen lohnt sich also, falls ihr diesen Teil der Reihe bisher ausgelassen haben solltet.