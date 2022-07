Pokémon: Einer der ältesten Rivalen von Ash taucht im aktuellen Anime auf - kennt ihr ihn noch?

Das Pokémon-Turnier in den aktuellen Folgen der Anime-Serie passt zum großen Jubiläum des Franchises. Es fühlt sich wohl nicht von ungefähr wie eine einzige Feier an und lässt anhand einiger Trainer und Hommagen gewissermaßen die bisherigen Ereignisse der letzten 25 Jahre Revue passieren. Dazu zählt auch, dass wir in einem kurzen Cameo-Auftritt den alten Bekannten und ehemals großen Rivalen von Ash Ketchum sehen – Ritchie.

Einer der ältesten Rivalen von Ash taucht im aktuellen Pokémon-Anime auf

Das passiert im Anime: Aktuell kämpft Ash Ketchum in einem großen Pokémon-Turnier um den Titel. Die Veranstaltung umspannt den ganzen Globus und dementsprechend tauchen die verschiedensten Regionen, Trainer und Pokémon auf. Dabei trifft unser aller Lieblings-Trainer nicht nur auf einige neue Gegner, sondern natürlich auch auf viele alte Gesichter.

In der letzten Episode war unter anderem der Champion der Regionen Johto und Kanto namens Lance zu sehen. Der richtet sich mit einer Nachricht an seine Fans in den Regionen und dabei ist kurz zu sehen, wie Ritchie die Kämpfe des Turniers verfolgt. An seiner Seite ist sein treues Pikachu-Pokémon Sparky.

Hier könnt ihr die kurze Szene sehen, bei der viele langjährige Fans stutzig geworden sein dürften:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer ist Ritchie? Ritchie aka Richie ist einer der ältesten Rivalen und Freunde von Ash Ketchum. Die beiden Trainer haben sich schon in den ganz frühen Folgen der Anime-Serie kennengelernt und es gemeinsam mit Team Rocket aufgenommen. Unter anderem musten sie allerdings auch in der Indigo-Liga gegeneinander antreten. Ash verliert sogar einen Kampf gegen Richie.

A propos Ash: Der Trainer feiert jetzt nach all der Zeit endlich sein richtiges Videospiel-Debüt:

10 1 Pokémon: Ash Ketchum feiert nach 25 Jahren endlich sein Videospiel-Debüt

Fans feiern das Cameo: Auf Twitter wird der kurze Auftritt von Richie sehr positiv aufgenommen. Die meisten Pokémon-Zuschauer*innen freuen sich offenbar sehr über die kurze nostalgische Erinnerung an ganz alte Pokémon-Zeiten. Der Grundtenor lautet dabei, dass es zwar ein unverhofftes, überraschendes Wiedersehen, aber auch ein durchaus willkommenes gewesen sei.