Pokémon: Kaum jemand kennt die offiziellen Nachnamen von Rocko und Misty

Misty und Rocko besitzen einen Nachnamen.

Die treusten Weggefährten von Ash sind wohl Rocko und Misty. Sie sind die allerersten, die den Zehnjährigen in Pokémon auf seiner beschwerlichen Reise begleitet haben. Mit dem Wechsel in die Hoenn-Region wurde Misty durch Maike ersetzt, Rocko verlässt Ash erst in der Einall-Region.

Doch obwohl die beiden Charaktere immer wieder einen Gastauftritt haben und uns so im Gedächtnis bleiben, wissen wohl die wenigsten, wie sie mit Nachnamen heißen. Wir klären euch auf, damit ihr diese wichtige Wissenslücke schließen könnt (via TheGamer).

Pokémon: So heißen Rocko und Misty mit Nachnamen

Wie heißen sie denn nun? In einem Interview mit dem K-Zone Magazin aus dem Juli 2006 haben die Synchronsprecher*innen verraten, wie die beiden Charaktere mit Nachnamen heißen. Demnach lauten die vollen Namen der beiden Charaktere:

Misty Williams

Rocko Harrison

Es gab noch weitere Gerüchte, dass Misty mit Nachnamen Waterflower und Rocko Slate heißen würde. Doch dabei handelt es sich nur um Spekulationen von Pokémon-Fans.

Damit hätten Misty und Rocko zwei typische, englischsprachige Nachnamen. Vermutlich würden ihre Nachnamen in anderen Sprachen anders lauten, da sich schon der Vorname von Rocko im Englischen unterscheidet. Dort heißt er nämlich Brock.

Allerdings: Es gibt die Aussage eines Users in der Pokémon-Community, dass die Nachnamen von Warner Bros. im Rahmen des Releases des ersten Films erfunden wurden. Pokémon USA und 4Kids hätten allerdings bestätigt, dass es sich dabei nicht um die offiziellen Nachnamen handeln würde.

In Episode 153 bestätigt Rocko jedoch, dass er tatsächlich einen Nachnamen haben würde. Welchen genau, verrät er leider nicht.

Momentan wird Pokémon durch die Concierge-Serie auf Netflix erweitert:

3:36 Pokémon Concierge - So ist die neue Stop-Motion-Serie entstanden

Das macht Misty und Rocko aus

Misty ist die Arenaleiterin von Azuria City und hat sich auf Wasserpokémon spezialisiert. Obwohl sie oft mit Ash in die Haare gerät, ist sie eine loyale Freundin.

Rocko ist ebenfalls ein Arenaleiter, allerdings von Marmoria City. Er hat sich auf Gesteinspokémon spezialisiert. Der Trainer hat eine große Schwäche für Frauen und zeigt Charakteren wie Schwester Joy und Offizier Rocky seine unbändige Liebe.

Welche typisch deutschen Nachnamen hättet ihr den beiden verpasst?