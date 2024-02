Das beliebteste Pokémon in Japan bekommt jetzt eine eigene Premium Collection im Sammelkartenspiel!

Wenn euch die exklusiven Promokarten in den Boxen besonders gut gefallen, solltet ihr zuschlagen, denn die gibt es nur dort zu finden!

Die Tin-Boxen des Pokémon-Sammelkartenspiels sind für mich persönlich ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Die Form der Boxen war durch jedes Geschenkpapier zu erkennen und war für mich immer das Highlight-Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Und auch wenn ihr sie heute nicht mehr zum Geburtstag oder Weihnachten bekommt, könnt ihr sie jetzt mit eurem Erwachsenengeld trotzdem kaufen, um eure Sammlung etwas zu boosten.

Fester Bestandteil jeder neuen Pokémon-Kartenerweiterung sind mittlerweile auch die Premium-Kollektionen, die sich um die Entwicklungsreihe eines bestimmten Pokémon drehen. Wir stellen euch hier sowohl die Tin-Boxen als auch die Premium-Sammlungen vor und zeigen euch, welche sich für wen mehr lohnen.

Deshalb solltet ihr den Deal nicht verpassen Tin-Boxen für nostalgischen Sammelspaß

Premium-Kollektionen für Fans von bestimmten Pokémon

Beide Angebote erweitern eure Sammlung um exklusive Karten und mehr

Super Preis-Leistung für die Booster

Seit Jahren ein Klassiker: Die Tin-Box

Ich muss zugeben, als ich den Namen zum ersten Mal hörte, konnte ich nicht direkt zuordnen, was eine Tin-Box ist. Aber sobald ich ein Foto gesehen habe, erinnerte ich mich sofort, was das ist und vor allem, wie viele Karten ich in diese Boxen gestopft habe. Die Tin-Boxen waren schon immer eine gute Möglichkeit für Sammler, ihren Karten mehr Platz zu verschaffen.

Ich weiß zwar leider nicht, was Eisenrad und Riesenzahn sind, aber das Kristall-Glurak ist cool!

Wie immer gibt es die Tin-Boxen in drei verschiedenen Designs, die jeweils ein bekanntes Pokémon darstellen: Eisenrad, Riesenzahn (ja, das sind offenbar Pokémon) und Glurak. Jede Dose ist passend zum gewählten Pokémon gestaltet und enthält eine exklusive Shiny Holo-Karte des jeweiligen Pokémon.

Besonders hervorzuheben ist die Glurak Tin-Box, die nicht nur wegen der Beliebtheit des Pokémon begehrt ist, sondern auch mit einem besonderen kristallisierten Terrakristall-Glurak daherkommt.

Die Tin-Boxen haben sich über die Jahre im Sortiment des Pokémon Sammelkartenspiels bewährt und das aus gutem Grund. Sie bieten nicht nur eine ideale Möglichkeit, eine große Anzahl von Karten sicher aufzubewahren, sondern enthalten neben der exklusiven Promokarte des jeweiligen Pokémon auch vier Boosterpacks, mit denen ihr die Box zwar nicht füllen könnt, aber eure Sammlung einen kleinen Boost verpasst.

Das beliebteste Pokémon Japans hat jetzt eine eigene Premium-Kollektion

Eine der neueren Innovationen im Pokémon-Sammelkartenspiel sind die Premium-Kollektionen. Diese Kollektion ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich, die jeweils drei bekannte Pokémon-Entwicklungsreihen repräsentieren.

Für das Set "Paldeas Schicksale" umfasst die Auswahl die Entwicklungsreihen der beliebten Pokémon Kwaks, Felori und Krokel, die auch die drei Starter-Pokémon der aktuellen Generation Karmesin und Purpur sind. Vor allem Feloris Kollektion dürfte sich großer Beliebtheit erfreuen, da die Endentwicklung Maskagato kürzlich bei dem Beliebtheitsranking in Japan den ersten Platz abgeräumt hat.

Die Premium-Kollektionen lassen euch euer liebstes Pokémon richtig feiern. Die Kollektionen gibt's natürlich auch mit den anderen drei Startern aus Paldea.

Das Highlight der Premium-Kollektionen sind zweifellos die Shiny-Varianten der Entwicklungsreihen. Jede Kollektion bietet die drei Stufen der Entwicklung als Shiny-Holo-Karten, wobei die letzte Stufe sogar in schillerndem Full-Art beigelegt ist. Diese könnt ihr dann in den magnetischen Kartenhalter mit Standfuß packen, der speziell für die entsprechende Entwicklungsreihe gestaltet ist und die perfekte Präsentation für die schicken Karten ist.

Zusätzlich bekommt ihr die letzte Stufe jeder Entwicklung in den Premium-Kollektionen als riesige Promokarte. Mit den Premium-Kollektionen bekommt ihr also einige Möglichkeiten eure Liebe für ein bestimmtes Pokémon auf vielfältige Weise zum Ausdruck zu bringen und eure Sammlung zu präsentieren.

Falls euch noch mehr Deals im Bereich Gaming, Sammelkarten und Brettspiele interessieren, schaut doch bei diesen Top-Deals vorbei: