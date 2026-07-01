"Sieht besser aus als ohne" – Wertvolle Gengar-Karte sieht durch Druckfehler aus, als ob sie einen Knick hätte, obwohl sie in perfektem Zustand ist

Die Linie sieht so aus, als wäre die Karte geknickt worden. (Bild: MasterChiefsQueefs auf Reddit)

Schon ein winziger Knick oder Kratzer kann den Wert einer Pokémon-TCG-Karte stark senken. Es gibt aber auch Fehldrucke, die nur so aussehen, als wäre die Karte geknickt worden.

Eindeutiger Knick auf wertvoller Gengar-Karte ist nur ein Fehler

Einige Pokémon-Karten haben in den letzten Jahren eine enorme Wertsteigerung erfahren. Gerade seltene Karten von beliebten Monstern aus den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren können mitunter mehrere tausend Euro wert sein.

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Die besondere Gengar-Karte mit Reverse-Holo-Effekt, die ein User auf Reddit zeigt, ist laut PriceCharting etwa bis zu 7.500 US-Dollar wert. Natürlich nur im absolut perfekten Zustand und mit PSA 10-Grading.

Das kann die gezeigte Karte mit dem riesigen "Knick", der auf dem Foto zu sehen ist, natürlich vergessen – könnte man zumindest meinen. Wie der User weiter erklärt, handelt es sich nämlich überhaupt nicht um einen Knick im Karton. Die Linie sei Teil des Drucks. Tatsächlich ist sie aus anderen Winkeln und auf der Rückseite nicht zu sehen.

Den Post mit den Bildern findet ihr hier:

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In den Kommentaren wird schnell klar, dass der Fehler zwar selten, aber in jedem Fall nicht einzigartig ist. Es gäbe sogar Sammler*innen, die sich speziell auf solche Fehler fokussiert haben und teilweise mehr bezahlen, als die Karte wert wäre.

Wie entsteht so ein Fehler? Sammelkarten werden in der Regel in großen Bögen gedruckt. Bei Holoversionen wird dabei eine "Holo-Folie" darübergelegt. Wenn die Folie nun nicht perfekt über dem Bogen ausgerichtet ist, beziehungsweise das Ende einer Folie erreicht wird und die nächste dort ansetzt, kann es zu solchen Fehldrucken kommen.

In diesem Fall ist der Fehler wirklich fies, da es eben tatsächlich so aussieht, als wäre die Gengar-Karte geknickt worden. Immerhin ist sie dadurch aber auch einzigartig und nochmal seltener als "unbeschädigte" Versionen. In den Kommentaren gibt es sogar User, die der Meinung sind, dass sie durch die Linie besser aussieht als ohne.

Habt ihr solche Fehldrucke schon selbst gezogen?