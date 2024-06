Der Pokémon-Dauerbrenner meiner Kindheit ist endlich zurück und sogar viel besser als früher!

3 Decks mit 60 Karten in einem Set mit vielen Extras und Guides für grade einmal 30€ ist ein echter Schnapper!

Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber in meiner Kindheit war es das Coolste, wenn ich mir von meinem Taschengeld ein Pokémon-Trainer-Set kaufen konnte. Das waren fertige Decks mit 60 Karten, einem kleinen Handbuch und einer schicken Holokarte. Wenn sich dann einer meiner Freunde das andere Trainer-Kit gekauft hatte, konnten wir immer sofort loslegen und hatten viele Wochenenden voller Pokémon-Kämpfe vor uns.

Das Konzept des "sofort losspielen und das Spiel lernen" hat die Pokémon Company 2021 mit der Kampfakademie wiederbelebt und die ist sogar noch cooler als die Trainer-Kits von damals. In diesem Artikel erkläre ich, warum.

Günstig, viele Karten und großer Spielspaß

Die Zwischenüberschrift fasst bereits die wichtigsten Punkte zusammen. Für gerade mal 30 Euro bekommt ihr hier 3 Decks mit je 60 Karten, also insgesamt 180 Karten! Zum Vergleich: Ein Booster mit 10 Karten kostet normalerweise zwischen 6 und 10 Euro. Ihr könnt euch die Ersparnis vermutlich bereits ausmalen.

In der Kampfakademie bekommt ihr neben den 180 Karten allerhand Extras dazu. Hier ein Überblick:

Das Besondere an der Battle Academy ist aber, dass die Decks so gestaltet sind, dass man direkt damit spielen kann. Jedes Deck hat einen anderen Spielstil und man hat viel Raum zum Ausprobieren und Experimentieren.

Mir hat es immer am meisten Spaß gemacht, die Pokémon und ihre Fähigkeiten in den Decks kennenzulernen, mir Strategien auszudenken und am Ende mit meinem mächtigen Ex-Pokémon zu gewinnen. In jedem Deck ist eines davon enthalten, passend zu den Decks von Pikachu, Darkrai und Crimanzo.

Als wäre der Preis der Karten nicht schon genug, bekommt ihr auch noch eine einfache, aber ausführliche Anleitung und eine Kampfarena, auf der ihr eure Karten ausspielen könnt.

Die Kampfarena zeigt übersichtlich, wo welche Karten hinkommen und was ihr in euren Zügen machen könnt.

Zusammenfassend bekommt ihr mit der Pokémon Kampfakademie also:

3 vollständige Pokémon-Sammelkartenspiel-Decks (je 60 Karten). Jedes Deck enthält ein besonderes mächtiges Pokémon: Crimanzo-ex, Pikachu-ex, oder Darkrai-ex

(je 60 Karten). Jedes Deck enthält ein besonderes mächtiges Pokémon: Brandneue Promokarten kommen mit diesem Set dazu: 4 Voltilamm, 3 Waaty, 2 Ampharos, 4 Gladiantri, 3 Caesurio, 2 Gladimperio, 1 Miraidon und 6 Picknickerin.

kommen mit diesem Set dazu: 4 Voltilamm, 3 Waaty, 2 Ampharos, 4 Gladiantri, 3 Caesurio, 2 Gladimperio, 1 Miraidon und 6 Picknickerin. 1 Anleitungsblatt, um beim Spielaufbau zu helfen, 2 Spielanleitungen, um die Decks zu erklären

um beim Spielaufbau zu helfen, um die Decks zu erklären 3 Deckboxen zum Organisieren deiner Karten

zum Organisieren deiner Karten 1 Schadensmarken-Satz und 1 große Münze mit Crimanzo, Pikachu und Darkrai.

und mit Crimanzo, Pikachu und Darkrai. 1 Spielbrett für zwei Spieler, 1 Regelbuch und eine Code-Karte für Pokémon-Sammelkartenspiel-Live.

Somit hat man mit der Pokémon Kampfakademie alles, was man zum Spielen braucht und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Mein altes Kindheits-Ich wäre neidisch, wie sich das Set bis heute weiterentwickelt hat.