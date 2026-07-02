Pokémon TCG-Fan entdeckt in Laden seine Traumkarte und der Verkäufer schenkt sie ihm einfach: "Bedeutet dir mehr"

Die Karte ist wirklich hübsch. (Bild: Nova_KonYuko auf Reddit)

Die Preise für Pokémon-Karten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das geht mitunter so weit, dass Fans sich selbst gar nicht mal so seltene Karten kaum noch leisten können. Ein großer Vulnona-Fan hatte nun ziemliches Glück.

Absolute Lieblingskarte einfach geschenkt bekommen

Wegen der großen Belieb- und Knappheit sind viele Pokémon-Karten zu richtigen Spekulationsobjekten verkommen. Den richtigen Booster zu erwischen, kann einem so schon mal den nächsten Urlaub bezahlen. Wer einfach nur hübsche oder coole Karten sammeln will, muss entsprechend hohe Preise zahlen.

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Oder eben riesiges Glück haben wie der Reddit-User "Nova_KonYuko". Der erzählt, dass er seine absolute Traumkarte, eine spezielle Version von Vulnona, in einem Schaufenster entdeckt und bewundert hatte.

Der Verkäufer oder die Verkäuferin hat ihn dabei offenbar beobachtet und sich dann dazu entschieden, ihm die Karte einfach zu schenken. Die Karte bedeute dem User offenbar mehr als der Erlös für die Karte ihm*ihr. Angesichts dessen, dass die Karte sonst wohl 52 US-Dollar gekostet hätte, ist das ein ziemlich großzügiges Geschenk.

Den Post mit einem Bild der Karte findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es ein paar User, die den Wahrheitsgehalt der Geschichte anzweifeln. Allerdings wirkt der User nicht wie jemand, der sich so eine Story einfach ausdenkt. Überprüfen lässt sich das aber freilich nicht.

Ansonsten gibt es viele User, die sich freuen und froh sind, dass es auch noch solche Leute in der Pokémon-Community gibt, die nicht nur an das Geld und den Wert der Karten denken. Natürlich kann es auch sein, dass die Karte schon ewig mit diesem Preis herumlag. Der Wert alleine sorgt ja noch nicht dafür, dass jemand auch den Preis zahlt.

In jedem Fall scheint es ein guter Marketing-Move gewesen zu sein. Wie der User mehrmals schreibt, wird er in Zukunft öfter in dem Laden vorbeischauen, wenn er auf der Suche nach Karten und Boosterpacks ist. Auch für den Ladeninhaber bzw. Ladeninhaberin hat sich die Aktion also definitiv gelohnt.

Was haltet ihr davon? Was ist eure absolute Traumkarte?