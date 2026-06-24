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Pokémon TCG Pocket lässt euch ein schönes Picknick mit der neuen Erweiterung Wunder des Alltags erleben

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Pokémon TCG Pocket lässt euch ein schönes Picknick mit der neuen Erweiterung Wunder des Alltags erleben

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Sebastian Zeitz
24.06.2026 | 18:07 Uhr

Pokémon TCG Pocket bekommt auch im Juni wieder eine neue Erweiterung. So könnt ihr euch auf das kleinere Pack Wunder des Alltags mit dem Codenamen B3B. Das Set soll am 30. Juni um 08 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet werden.
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