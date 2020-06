Pokémon Schwert und Schild haben nun ihren ersten DLC namens Insel der Rüstungen erhalten. Dieser bietet euch nicht nur eine neue Open World, sondern auch Level-Scaling. Dabei passt sich die Schwierigkeit des Spiels an euer Level an und sollte für mehr Herausforderung sorgen. Die neue Open World ist eine große Naturzone (Wildnis), in der es keinerlei Städte gibt. Wie sich der DLC schlägt, könnt ihr unserem Ersteindruck entnehmen.

Erweiterungspass zum 1. DLC günstiger kaufen

Bei MEDION im Angebot: Wer sich bisher den Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild noch nicht gekauft hat, kann dies nun bei MEDION nachholen. Ihr erhaltet ihr den Season Pass mit den beiden DLCs für nur 26,99 Euro. Der zweite DLC namens Die Schneelande der Krone soll dabei im Herbst 2020 erscheinen.



Nach dem Kauf erhaltet ihr euren eShop-Code für die Nintendo Switch direkt per E-Mail und könnt somit sofort mit dem ersten DLC loslegen. Den zweiten erhaltet ihr dann automatisch, wenn er veröffentlicht wird.

Pokémon Schwert & Schild Erweiterungspass für 26,99 Euro kaufen

Noch kein Pokémon für die Switch? Dann könnt ihr euch die Spiele Pokémon Schwert und Schild natürlich jeweils einzeln bei Medion als eShop-Code kaufen. Dabei erhaltet ihr sogar den ursprünglichen Vorbesteller-Bonus dazu und spart ein paar Euro gegenüber dem UVP.

Ihr kauft gerne bei Amazon? Hier bekommt ihr den Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild ebenfalls. Allerdings nur zum UVP von 29,99 Euro.

