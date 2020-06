Pokémon-DLC bringt Level-Scaling und Fans sind begeistert

Pokémon Schwert und Schild erhält morgen endlich den ersten DLC namens Insel der Rüstungen. Darin erwartet euch nicht nur eine neue Open World-Wildnis, sondern wohl auch eine echte Herausforderung. Wie jetzt erst bestätigt wurde, gibt es in der Erweiterung nämlich auch Level-Scaling: Die Schwierigkeit des Spiels passt sich also an euer Level an, was bei den allermeisten Fans auf sehr viel Gegenliebe und große Begeisterung stößt.

Pokémon Schwert & Schild-Erweiterung Insel der Rüstungen kommt mit Level-Scaling

Insel der Rüstungen bietet eine große Naturzone als offen begehbare Spielwelt. Ihr könnt darin stets frei die Kamera begegnen, es gibt aber keine Städte. Damit erfüllt die Erweiterung einen Traum vieler Pokémon-Fans, wenn auch nur bedingt. Mehr dazu findet ihr hier in unserer GamePro-Preview:

21 0 Mehr zum Thema Pokémon Schwert & Schild: Ersteindruck zum 1. DLC - Open World mit Abstrichen

Level-Scaling bestätigt: In diversen Berichten von IGN und anderen wurde jetzt erst kurz vor Release bestätigt, dass die neuen DLC-Naturzonen über Level-Scaling verfügen. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ihr mit einem Team aus Level 100-Pokémon oder mit einer Level 60-Truppe antretet – das Geschehen soll stets spannend bleiben.

Fans sind begeistert und freuen sich aufs Level-Scaling im 1. Pokémon-DLC

Die meisten Schwert und Schild-Fans erhoffen sich vom Level-Scaling vor allem, dass dadurch das Spiel wieder spannender und eine richtige Herausforderung wird. Einige wünschen sich ähnliche Features auch für kommende Pokémon-Titel.

Level scaling is actually pretty revolutionary for pokemon, hopefully all future games will have that, it'll make things much more of a challenge — Jagger ? (@dinojagger12) June 15, 2020

Pokemon implementing level-scaling in the DLC gives me hopes that Generation 9 (or a future Gen 8 game) will allow you to go on a non-linear path and pick which gyms you want to battle first. Not open-world, but giving more freedom to the player. I'm excited for the future!!? — RazorMiddle | Alec (@RazorMiddleYT) June 15, 2020

I reckon all Pokemon games from this point on should have level scaling. Or give that option. I’m talking about the other trainers Pokemon being on par with your Pokemon. Not 10+ levels below. Also, if. VGC is the world championship format then push 2v2 battles in the story — FOSH (@FOSHtube) June 15, 2020

Level Scaling exists in the Isle of Armor (and assumingly the crown Tundra). If there is ANYTHING they need to bring back from SwSh it NEEDS to be this. Give players free reign to challenge the gyms at different times and have their teams as well as accompanying trainers scale. — DrCalamari (@FusionCal101) June 15, 2020

Aber natürlich treibt auch viele Pokémon-Spieler und -Spielerinnen die Frage um, wie genau das Level-Scaling funktioniert. Aktuell steht auch noch nicht fest, ob sich das Level gegnerischer Pokémon nur einmal zu Beginn beim Betreten der Naturzone anpasst, oder ob es permanent mit euch mitskaliert.

In past games, level scaling was handled by making every pokemon the same level as your strongest one, so itll probably be the same here. — pual (@Pualitics) June 16, 2020

I’m actually nervous of how level scaling works in Isle of Armor.



So my new emergency plan is



1)Grind watts

2)Buy luxury balls with watts

3)Sell luxury balls for money

4)Breed a baby team

5)Buy and feed vitamins to babies

6)Get baby team to level 30~

7)Enter DLC — ???????????? (@SatinSelenite) June 16, 2020

isle of armor is looking a bit more intimidating now that i know it has level-scaling ?? sometimes i don't know if i'm actually good at pokemon or if my pokemon are just op. we'll find out in a couple days i guess — sienna (@enixsquares) June 15, 2020

Auch im Hinblick auf Begegnungen mit legendären Pokémon ist spannend, wie genau das Level-Scaling im Insel der Rüstungen-DLC funktionieren wird.

Level scaling is perhaps one of the best features added to the new pokemon dlc however, I'm interested as to how it will work with the legendary encounters such as the new regis or legendary birds. — DominicDoesMovies (@DominicDoesFilm) June 16, 2020

Pokemon Sword and Shield's DLC Expansion Has Level Scaling pic.twitter.com/AQkt1piZy8 — FREE GAMES (@gamer69yo) June 15, 2020

Viele Fans hoffen durch das Level-Scaling auf einen größeren Wiederspielwert.

So the Isle of Armor releases tomorrow, and all this news about Pokemon scaling to your highest level Pokémon is getting me so excited for it. It sounds like the DLC is going to have much better replayabilty than the base game — Luke Broadley (@BroadleyBean) June 16, 2020

Hoooly shit the Pokemon DLC has level scaling. — Aerith Respecter (@BristleBristle) June 15, 2020

Insgesamt überwiegt ganz klar die Vorfreude und der Enthusiasmus. Der DLC bringt offensichtlich ziemlich viel frischen Wind ins Spiel und das ist genau das, was Schwert und Schild-Fans sich wünschen.

Welchen Pokémon werdet ihr im Insel der Rüstungen-DLC bevorzugen? Fangt ihr neu an oder macht ihr mit euren hochstufigen Pokémon weiter?