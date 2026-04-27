  • Anzeige

Die letzten Pokémon-Sets dieser Art – die Restbestände gehen raus und hier bekommt ihr sie noch!

Wenn ihr noch eins der schönen Pokémon-Sets bekommen wollt, dann solltet ihr zuschlagen. Immerhin gibt es die Sets von Mega nur noch, solange der Vorrat reicht, sie werden nicht mehr produziert!

Profilbild

Marina Häuser
27.04.2026 | 11:32 Uhr


zum Shop

Sichert euch die niedlichen Pokémon-Sets, solange es sie noch gibt! Sichert euch die niedlichen Pokémon-Sets, solange es sie noch gibt!

Wenn ihr euch jetzt wundert, worum es geht: Mega hatte lange die Pokémon-Lizenz für ihre wundervollen Klemmbaustein-Sets, musste diese aber vor nicht allzu langer Zeit abtreten. Falls ihr also auch noch einen süßen Pikachu, ein niedliches Evoli oder einen starken Glurak schnappen wollt, solltet ihr das jetzt tun. Man kann nie wissen, wann die Lagerbestände leer sind und wir uns damit endgültig von den süßen Sets verabschieden müssen!

Schnappt euch hier das Mega Glurak!

Pokémon-Sets, die ihr euch aktuell noch schnappen könnt!

Schnappt euch hier das Mega Evoli!

Das Ende einer Ära? Wir lieben diese niedlichen Tierchen!

Für mich ist Pokémon vor allem eins: Nostalgie pur! Wer hatte als Kind nicht die Euphorie, als endlich wieder eine neue Edition für den Nintendo DS kam, die man einfach wieder am Stück durchsuchteln konnte!

Holt euch etwas Nostalgie für eure Wohnung mit den niedlichen Sets von Mega! Holt euch etwas Nostalgie für eure Wohnung mit den niedlichen Sets von Mega!

Deshalb liebe ich die wundervoll gestalteten Klemmbaustein-Sets aus dem Hause Mega. Hier findet man eine Vielzahl niedlicher Figuren, die nicht nur preiswert sind, sondern auch optisch wirklich was hermachen! Leider musste Mega aber vor kurzem ihre Pokémon-Lizenz abtreten. Alle Sets, die ihr aktuell noch online bekommt, sind Restposten – wenn weg, dann weg!

Hier findet ihr das süße Bisasam bei Amazon!

Gibt es jetzt nie wieder Pokémon-Klemmbausteine?

Die Frage ist berechtigt, denn wenn Mega keine Lizenz mehr hat, um niedliche Sets zu produzieren, wer dann? Aber Entwarnung an die Pokémon-Fans, denn mittlerweile liegt die Lizenz bei Lego und auch hier gibt es mittlerweile die ersten, coolen Klemmbaustein-Sets!

Bisaflor, Glurak und Turtok als riesiges Lego-Pokémon-Set – ein Must-have für Fans! Bisaflor, Glurak und Turtok als riesiges Lego-Pokémon-Set – ein Must-have für Fans!

Zum Beispiel das riesige Set mit knapp unter 7000 Teilen, einer Breite von 52 cm und einer Höhe von 35 cm! Hier baut ihr Bisaflor, Glurak und Turtok zu einer großen, coolen Figur zusammen! Wo man dafür Platz findet, ist dann ein anderes Problem!

Schnappt euch die drei Starter-Entwicklungen hier bei Amazon!
die aktuellen Deals
Nur noch 20€ statt 80€: Open-World-Rennspielhit für PS5 jetzt im Angebot schnappen!
von GamePro Deals
Anno 117: Die schönste Edition des deutschen Aufbau-Hits ist jetzt mächtig reduziert!
von Simon Berger
Fast wie LEGO: 12.000-Teile großer Sternenzerstörer nur kurz unfassbar günstig!
von Frederic Hamann
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 11 Minuten

Nur noch 20€ statt 80€: Open-World-Rennspielhit für PS5 jetzt im Angebot schnappen!

vor einer Stunde

Die letzten Pokémon-Sets dieser Art – die Restbestände gehen raus und hier bekommt ihr sie noch!

vor einer Stunde

Anno 117: Die schönste Edition des deutschen Aufbau-Hits ist jetzt mächtig reduziert!

vor 4 Stunden

Fast wie LEGO: 12.000-Teile großer Sternenzerstörer nur kurz unfassbar günstig!

vor 17 Stunden

Der beste Controller, den ich je hatte, ist genial, weil er eine Sache anders macht - und das supergünstig!
mehr anzeigen