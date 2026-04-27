Sichert euch die niedlichen Pokémon-Sets, solange es sie noch gibt!

Wenn ihr euch jetzt wundert, worum es geht: Mega hatte lange die Pokémon-Lizenz für ihre wundervollen Klemmbaustein-Sets, musste diese aber vor nicht allzu langer Zeit abtreten. Falls ihr also auch noch einen süßen Pikachu, ein niedliches Evoli oder einen starken Glurak schnappen wollt, solltet ihr das jetzt tun. Man kann nie wissen, wann die Lagerbestände leer sind und wir uns damit endgültig von den süßen Sets verabschieden müssen!

Pokémon-Sets, die ihr euch aktuell noch schnappen könnt!

Das Ende einer Ära? Wir lieben diese niedlichen Tierchen!

Für mich ist Pokémon vor allem eins: Nostalgie pur! Wer hatte als Kind nicht die Euphorie, als endlich wieder eine neue Edition für den Nintendo DS kam, die man einfach wieder am Stück durchsuchteln konnte!

Holt euch etwas Nostalgie für eure Wohnung mit den niedlichen Sets von Mega!

Deshalb liebe ich die wundervoll gestalteten Klemmbaustein-Sets aus dem Hause Mega. Hier findet man eine Vielzahl niedlicher Figuren, die nicht nur preiswert sind, sondern auch optisch wirklich was hermachen! Leider musste Mega aber vor kurzem ihre Pokémon-Lizenz abtreten. Alle Sets, die ihr aktuell noch online bekommt, sind Restposten – wenn weg, dann weg!

Gibt es jetzt nie wieder Pokémon-Klemmbausteine?

Die Frage ist berechtigt, denn wenn Mega keine Lizenz mehr hat, um niedliche Sets zu produzieren, wer dann? Aber Entwarnung an die Pokémon-Fans, denn mittlerweile liegt die Lizenz bei Lego und auch hier gibt es mittlerweile die ersten, coolen Klemmbaustein-Sets!

Bisaflor, Glurak und Turtok als riesiges Lego-Pokémon-Set – ein Must-have für Fans!

Zum Beispiel das riesige Set mit knapp unter 7000 Teilen, einer Breite von 52 cm und einer Höhe von 35 cm! Hier baut ihr Bisaflor, Glurak und Turtok zu einer großen, coolen Figur zusammen! Wo man dafür Platz findet, ist dann ein anderes Problem!