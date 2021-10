In den Tagesdeals bei Alternate gibt es heute die am 19. November erscheinenden Spiele Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle für die Nintendo Switch günstiger, nämlich für 51,99 Euro statt 59,99 Euro. Da zudem der Versand kostenlos ist, könnt ihr die beiden Spiele laut Vergleichsplattformen gerade bei keinem anderen Online-Händler so günstig bekommen wie hier. Die Angebote findet ihr hier:

Alternate verspricht eine Lieferung pünktlich zum Erscheinungstermin. Die Deals laufen theoretisch noch bis 8 Uhr am Sonntagmorgen, könnten aber auch schon deutlich früher ausverkauft sein. Wie viel vom Kontingent noch übrig ist, könnt ihr auf der Shopseite sehen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Deals sind es noch über 90 Prozent.

Was Ist Pokémon: Strahlender Diamant & Leuchtende Perle?

Bei Strahlender Diamant und Leuchtende Perle handelt es sich um Neuauflagen der ursprünglich 2007 für den Nintendo DS erschienenen Editionen Diamant und Perle. Die Remakes für die Switch wurden technisch runderneuert, statt Pixelgrafik bekommt ihr nun zeitgemäßes 3D. Die Perspektive bleibt aber erhalten, ähnlich wie schon beim Remake von Legend of Zelda: Link's Awakening. Wir betrachten das Geschehen also weiterhin von schräg oben.

Inhaltlich sollen die neuen Versionen den Originalen weitestgehend treu bleiben. Wir erkunden nach wie vor die abwechslungsreiche Sinnoh-Region mit ihren Wäldern, Seen, Höhlen und dem markanten, schneebedeckten Kraterberg. Ein paar kleinere Verbesserungen bei Steuerung und Gameplay soll es aber durchaus geben.

Shin Megami Tensei V für Switch günstiger

Neben den beiden Pokémon-Spielen könnt ihr übrigens auch das Switch-Spiel Shin Megami Tensei V, das am 12. November erscheint, für 51,99 Euro statt 59,99 Euro vorbestellen. In dem JRPG übernehmt ihr die Rolle eines Highschool-Schülers, der mit übersinnlichen Kräften gegen Dämonen kämpft. Das Angebot findet ihr ebenfalls in den Tagesdeals bei Alternate: