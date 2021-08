Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle - Trailer zeigt Gameplay der Remakes

18.08.2021 15:27 Uhr

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle sind die Remakes der Pokémon Klassiker Diamant und Perl aus der vierten Generation, welche nun in neuem Glanz für die Nintendo Switch erscheinen. Für Spieler*innen geht es zurück in die Sinnoh-Region, die wieder mit einem Pokémon-Begleiter erkundet werden kann. Neu sind am Remaster unter anderem, dass nun Pokémon-Verstecke im Untergrund gefunden werden können und dass Spieler*innen erstmals das Outfit ihres Charakters anpassen können.