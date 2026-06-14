Pokémon TCG-Fan findet jede Menge Karten und 20 Jahre alte Glurak-Turnier-Trophäe auf dem Dachboden - eine Karte ist schon bis zu 100.000 Euro wert

Das ist der Pokal, den der TCG-Gewinner in einem Video präsentiert und eine besonders wertvolle Karte (Bildquelle: Reddit, Strensh).

Wenn wir über Sammelkartenfunde auf Dachböden berichten, dann geht es in der Regel um Karten, die irgendwann mal in der Kindheit gekauft und dann verlegt hat. Die wenigsten dieser Personen dürften aber auch noch Turniererfolge gefeiert haben und eine coole über 20 Jahre alte Trophäe vorweisen können.

In diesem Fall präsentiert ein Fan seinen Gewinn von damals, erzählt die Geschichte dazu und hat auch anbei noch jede Menge Karten wieder ausgegraben. Die könnten eine große Summe einbringen.

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Pokémon TCG-Fan hat 2005 ein großes Turnier gewonnen und jetzt seine Trophäe und wertvolle Karten wieder gefunden

Reddit-User Strensh teilt ein Video von seiner Trophäe. In einem Kommentar verrät das Community-Mitglied außerdem noch etwas mehr dazu und zeigt Bilder einer Kartensammlung, die praktischerweise auch noch übrig geblieben ist. Hier könnt ihr euch zunächst das Video ansehen:

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Der TCG-Fan hat sie damals bei einer norwegischen Jugend-Nationalmeisterschaft gewonnen, als er etwa 12 oder 13 Jahre alt war. Zuvor hatte er nur etwa ein Jahr lang gespielt und danach aufgehört – und scheinbar daraufhin über lange Zeit vergessen, dass da noch echte Schätze auf dem Dachboden liegen:

Habe kürzlich meine große Sammlung auf dem Dachboden gefunden, inklusive dieser coolen Trophäe. Und tonnenweise Karten in großartigem Zustand, samt einem absolut makellosen Gold Star Rayquaza und Metagross. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, alles durchzusehen und hatte Pläne, 300-400 Karten graden zu lassen. Das haut mich um. Was ist aus meinem Kindheits-Hobby geworden?

In den Kommentaren geht es dann unter anderem um das Turnier, aber auch darum, dass der Fan da ein Vermögen auf seinem Dachboden gefunden hat. Der genaue Wert lässt sich sehr schwer einschätzen, weil es die Karten mit einem Grading (offizieller Zustandsbewertung) auf ein Vielfaches bringen; je nach Einschätzung.

Allerdings dürfte der TCG-Fan aber auch in seiner aktiven Zeit richtig viel ausgegeben haben, was gerade in dem Alter natürlich alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist.

Das genannte Gold Star Rayquaza ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight der Sammlung. Card Market liefert einen Preistrend von knapp 6000 Euro für die Karte. Allerdings hat es mit Grading auf eBay auch schon wesentlich höhere Preise erzielt.

Eine Karte mit gerade mal einer PSA-4-Bewertung hat es beispielsweise auf 9600 Euro gebracht, eine PSA-8-Karte wechselte für knapp 14.000 Euro die Hand, eine Karte mit PSA-9 brachte es sage und schreibe auf 105.000 Euro!

Ein User warnt in den Kommentaren auch davor, manche der Karten zu unterschätzen, da sie auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wertvoll wirken, inzwischen aber richtig gefragt sind.

Die Sammlung des Fans könnte also locker im sechsstelligen Bereich liegen, auch ganz ohne die Trophäe. Übrigens beantwortet Strensh auch die Frage nach seinem Gewinnerdeck. Dabei handelte es sich um ein Zapados Ex-Deck.

Habt ihr damals Pokémon-Karten gesammelt und habt ihr jemals an einem Turnier teilgenommen, egal in welcher Größenordnung? Oder habt ihr vielleicht zumindest davon geträumt?