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Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung 30 Jahre, die nur aus Holo-Karten besteht

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Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung "30 Jahre", die nur aus Holo-Karten besteht

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Eleen Reinke
01.06.2026 | 17:26 Uhr

Am 16. September erscheint mit "30 Jahre" eine neue Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel. Sie enthält nicht nur eine garantierte Pikachu-Illustration, jede einzelne Karte des neuen Sets ist auch holografisch.
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