Pokémon TCG Pocket-Event endet bald - Verpasst nicht diese 5 coolen Promo-Karten

Nach Lapras ist Bisaflor das zweite Pokémon, das im Rahmen eines Drop-Events ins Rampenlicht darf.

In den eineinhalb Monaten, in denen Pokémon TCG Pocket erhältlich ist, haben bereits einige Events stattgefunden. Dazu gehören auch die sogenannten Drop-Events, in denen ihr euch gegen den Computer für bestimmte Karten duelliert. Das zweite Drop-Event, das sich rund um das Pokémon Bisaflor dreht, endet nun bald.

Drop-Event mit Bisaflor endet am 13. Dezember

Wenn ihr noch das Drop-Event rund um Bisaflor mitnehmen wollt, habt ihr dafür noch Zeit bis zum Freitag, den 13. Dezember 2024 um 06:59 Uhr.

Wie funktioniert das Drop-Event?

Beim Kampf-Tab in Pokémon TCG Pocket müsst ihr den CPU-Kampf anwählen, um zuoberst das Drop-Event (Bisaflor) zu finden. Wenn ihr das anwählt, erwarten euch Duelle in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.

Die einzelnen Schwierigkeitsstufen besitzen eines der vier folgenden Decks:

Bisaknosp Deck (Anfänger)

Bisaflor & Sichlor Deck (Fortgeschritten)

Bisaflor-ex Deck (Profi)

Bisaflor-ex & Dressella Deck (Meister)

Gewinnt ihr die Matches gegen den Computer, bekommt ihr die Chance auf ein sogenanntes Promo-Pack. Darin befindet sich dann eine von insgesamt fünf Pokémon-Karten.

Welche Promo-Karten gibt es zu gewinnen?

Unten könnt ihr die fünf Promo-Karten, die es beim Drop-Event zu gewinnen gibt, gemeinsam mit ihren Wahrscheinlichkeiten (via ptcgpocket.gg) sehen:

Bisaflor (Full-Art) - 12,66%

Quajutsu - 15,82%

Alpollo - 23,84%

Onix - 23,84%

Pummeluff - 23,84%

Diese fünf Karten könnt ihr beim Drop-Event gewinnen.

Das Highlight des Drop-Events dürfte eindeutig die Full-Art-Variante von Bisaflor sein, die ihr aktuell auch nicht aus Kartenpackungen ziehen könnt. Abgesehen vom Design handelt es sich ansonsten aber um dieselbe Karte wie das gewöhnliche Bisaflor, das 160 KP besitzt und mit der Attacke Megasauger 80 Schaden beim gegnerischen Pokémon verursacht und Bisaflor dafür um 30 Punkte heilt.

Weitere Karten, die sich besonders lohnen, sind Pummeluff, das in der Promo-Version mit der praktischen Attacke Gesang gegnerische Pokémon zum Schlafen bringen kann, sowie Quajutsu. Das gibt es aber anders als Pummeluff nicht in einer speziellen Variante mit besseren Attacken, sondern lediglich mit einem anderen Bild. Trotzdem lohnt sich die Karte, wenn ihr noch kein Quajutsu habt, da es in der aktuellen Meta gerade in Wasser-Decks an Beliebtheit gewinnt.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Worauf wartet ihr also noch? Unabhängig davon, ob ihr gerne Karten sammelt oder euch mit ihnen in Duelle gegen den Computer oder andere Spieler*innen stürzt; das Drop-Event rund um Bisaflor könnte noch einige spannende Karten für euch bereithalten. Bis morgen früh habt ihr Zeit.

Habt ihr das Drop-Event schon gespielt?