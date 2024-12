Pokémon TCG Pocket: Mew-ex aus Mysteriöse Insel-Erweiterung hat eine Attacke, die Kartenduelle auf den Kopf stellen wird

Der Star des neuen Mysteriöse Insel-Sets aus Pokémon TCG Pocket wird Mew-ex sein.

Nach eineinhalb Monaten seit Release bekommt Pokémon TCG Pocket nun endlich seine erste Erweiterung. Die neuen Erlebnis-Boosterpacks aus Mysteriöse Insel sind wohl nur Teil eines Mini-Sets, bringen aber dennoch neue Karten mit, die ihr eurer Sammlung frisch hinzufügen oder mit deren Hilfe ihr die Meta aufmischen könnt.

Darum solltet ihr ein Auge auf Mew-ex haben

Obwohl abseits der Ankündigung noch wenig zu den Karten des neuen Mini-Sets bekannt ist, zeigt uns der Trailer bereits einen Blick auf die Star-Karte Mew-ex.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Mit Genom-Hacking verfügt Mew-ex über eine mächtige Attacke, die das Pokémon unglaublich vielfältig und stark zugleich macht. Für drei beliebige Energien kann es eine Attacke des gegnerischen, aktiven Pokémons auswählen und selbst anwenden.

Könnt ihr euch schon denken, gegen welche Pokémon diese Attacke besonders stark ist? Wir sprechen von den aktuell beliebten Glurak-ex sowie Mewtu-ex. Für eine Energie weniger kann Mew-ex deren mächtige Attacken Feuerroter Sturm beziehungsweise Psycho-Antrieb nachahmen und die Pokémon damit direkt aus dem Duell katapultieren.

Ursprünge aus dem Sammelkartenspiel: Eine neue Version von Mew-ex besitzt bereits im ursprünglichen Sammelkartenspiel die Attacke Genom-Hacking. Das macht es dort in Kombination mit der Fähigkeit Neuanfang – durch die ihr jedes Mal bis auf drei Handkarten aufziehen könnt – zu einem beliebten Tech-Pick, der sich für viele Decks eignet.

In Pokémon TCG Pocket ist Mew-ex zum Glück nicht ganz so stark. Mit einer Fähigkeit wie Neuanfang wäre es gegenüber anderen Karten des Mobile-Games aktuell deutlich stärker, weswegen es in TCG Pocket lediglich die Attacke Psychoschuss bekommen hat, durch die es mit einer Psycho-Energie schlappe 20 Schaden verursacht.

Möglicher Konter-Pick für Pokémon TCG Pocket?

Wir haben euch bereits verraten, dass Mew-ex vor allem gegen Pokémon wie Glurak-ex und Mewtu-ex eine Menge Schlagkraft besitzt. Die Attacke Genom-Hacking könnte sich aber auch in anderen Situationen als praktisch erweisen, um eure Gegner*innen zu ärgern. So könntet ihr nervige Taktiken, die auf Gift, Schlaf oder Paralyse basieren, direkt auf die Anwender*innen selbst zurückwerfen.

Durch seine Natur als Psycho-Pokémon könnten sich Mewtu-ex-Spieler*innen überlegen, ein Mew-ex für alle Fälle ins Deck reinzunehmen. In Kombination mit Guardevoir könntet ihr auch schnell Energien ans Pokémon anlegen. Mit seinen 130 KP befindet sich Mew-ex leider auf der schwächeren Seite, sodass ein Aufladen in der aktiven Position riskant ist.

Wir können uns aber auch vorstellen, dass Spieler*innen von Wasser-Decks, die auf Misty setzen, darüber nachdenken könnten, Mew-ex zu spielen. So könnt ihr nämlich eure Wasser-Pokémon mit Misty aufladen und die restliche Energie einfach auf Mew legen, um so Genom-Hacking nutzen zu können.

Ob und wie sich Mew-ex in die Meta etablieren wird, stellt sich in den kommenden Wochen heraus. Die Erweiterung Mysteriöse Insel erscheint am 17. Dezember, sodass ihr in wenigen Tagen euer Glück bei den neuen Karten-Packs versuchen könnt.

Was denkt ihr, wie der Einfluss von Mew-ex auf das Spiel sein wird?