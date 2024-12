Pokémon TCG Pocket - Mysteriöse Inseln: Alle Secret Missions aus der neuen Erweiterung im Überblick

Mysteriöse Inseln rückt nicht nur Mew ins Rampenlicht, sondern bringt auch neue Secret Missions.

Die neue Pokémon TCG Pocket-Mini-Erweiterung "Mysteriöse Inseln" ist endlich live und bringt nicht nur neue Karten, sondern auch frische Secret Missions, die wir euch hier auflisten.

Was sind Secret Missions in Pokémon TCG Pocket? Geheime Missionen/Aufgaben, die euch das Spiel nicht anzeigt – aber keine Sorge, dafür sind wir ja da! Bei Abschluss der Missionen winken coole Extra-Belohnungen wie zum Beispiel Pack- und Wunder-Sanduhren sowie schicke Embleme.

Neue Versteckte Missionen in Mysteriöse Inseln - Alle Secret Missions in der Übersicht

Bislang sind zwei neue versteckte Missionen bekannt, die mit Mysteriöse Inseln ins Spiel gekommen sind.

Secret Mission 1: Mew ex Museum

Aufgabe: Sammle alle Varianten von Mew Ex aus Mysteriöse Inseln: Mew Ex, Mew Ex (Full Art), Mew Ex (Secret Rainbow Full Art), Mew-Ex Gold (Krone)

Sammle alle Varianten von Mew Ex aus Mysteriöse Inseln: Mew Ex, Mew Ex (Full Art), Mew Ex (Secret Rainbow Full Art), Mew-Ex Gold (Krone) Belohnung: x36 Wunder-Sanduhren, x12 Pack-Sanduhren, x10 Shop-Tickets

Secret Mission 2: Mystische Inseln Tale of Adventure

Aufgabe: Sammle folgende Karten aus dem Mystische Inseln-Set: Mew Ex (Secret Rainbow Full Art), Celebi Ex (Immersive Full Art), Mystische Tafel, Abenteurer-Neuling

Sammle folgende Karten aus dem Mystische Inseln-Set: Mew Ex (Secret Rainbow Full Art), Celebi Ex (Immersive Full Art), Mystische Tafel, Abenteurer-Neuling Belohnung: Celebi-Emblem

Die neue Mini-Erweiterung Mystische Inseln rückt Mew in den Fokus und ist seit dem 17. Dezember 2024 für Pokémon TCG Pocket verfügbar. Das frische Booster bringt insgesamt 86 neue Karten ins Spiel sowie frische CPU-Kämpfe, die ihr bestreiten könnt, um noch mehr Belohnungen freizuschalten.

