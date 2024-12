Pokémon TCG Pocket-Update 1.0.9 ist jetzt verfügbar - Das sind die Patch Notes

Pokémon TCG Pocket hat ein neues Update erhalten.

Neues Update für Pokémon TCG Pocket jetzt verfügbar: Wer sich heute Morgen im iOS- und Android-Hit Pokémon TCG einloggt, wird von einem Pop Up-Fenster begrüßt, das auf einen neuen Patch hinweist. Auf der offiziellen Spieleseite des App-Stores von Apple finden wir einen Hinweis darauf, was im Patch steckt. So viel vorab: Große Änderungen stecken abermals nicht drin.

Größe des neuen Updates: 1MB

1MB Verfügbar für: iOS und Android

Das neue Update kann seit heute Nacht heruntergeladen werden.

Wie zuvor handelt es sich auch diesmal um ein kleines Update, das ihr schnell heruntergeladen habt, sobald ihr das Spiel startet.

Pokémon TCG Pocket verrät abermals nicht, was genau um Update steckt. Im App Store von Apple finden wir aber immerhin einen kleinen Hinweis zu den Patch Notes. Ob weitere, versteckte Patch Notes im Update stecken, ist unklar. Dies war bei den vorherigen Updates allerdings nicht der Fall.

Denmach bringt Version 1.0.9 Bug Fixes, merzt also kleine Fehlerchen aus und verbessert im besten Fall das Spielerlebnis.

Das ist die Update-Historie von Pokémon TCG Pocket (via Apple App-Store):

1.0.8 - Nov 25, 2024 - Bug Fixes

1.0.7 - Nov 11, 2024 - Bug Fixes

1.0.6 - Nov 3, 2024 - Bug Fixes

1.0.5 - Okt 23, 2024 - Bug Fixes

1.0.3 - Okt 15, 2024 - Bug Fixes

1.0.2 - Aug 26, 2024 - Bug Fixes

1.0.0 - Aug 18, 2024

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Nicht verpassen: In Pokémon TCG Pocket ist vor wenigen Tagen übrigens ein neues Drop-Event mit Bisaflor gestartet, indem ihr coole neue Promo-Karten freischalten könnt.

Und an dieser Stelle ist wie immer unsere liebe GamePro-Community gefragt: Zockt ihr noch fleißig Pokémon TGC Pocket? Und was wünscht ihr euch für die Zukunft des Spiels? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!