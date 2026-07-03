TCG-Fan bekommt Relaxo-Karte im Wert von 10.000 Dollar von einer guten Freundin geschenkt - obwohl sie weiß, was die wert ist

Hier seht ihr die Reverse Holo-Relaxo-Karte (Bild: reddit.com/user/joebos617/).

Liebe und Freundschaft sind einander sehr nah und nicht immer klar voneinander zu trennen. In diesem Fall dürfte mindestens ein bisschen was von beidem vorhanden sein, glaubt die Community: Eine gute, langjährige Freundin hat einem Pokémon TCG-Fan einfach ihre im besten Fall über 11.000 US-Dollar kostende Relaxo-Karte geschenkt.

Pokémon-Sammelkarten-Fan wird mit richtig wertvoller Karte beschenkt

Auf Reddit schreibt die Person, sie könne es kaum glauben, eine Freundin zu haben, die ihr einfach so eine dermaßen wertvolle Karte schenkt. Insbesondere, weil die Freundin ganz genau wusste, was sie da hatte und wie viel diese Relaxo-Karte wert ist. Sie hatte es von dem beschenkten Menschen gesagt bekommen und ihm dann die Karte vermacht.

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Es handelt sich bei der Karte um eine Reverse Holo-Relaxo-Karte. Sehen wir uns einschlägige Seiten wie Price Charting an, ist dort nachzulesen, dass dieses gute Stück komplett ohne Grading schon locker um die 400 US-Dollar wert sein kann.

Wenn die Karte allerdings bewertet und eingestuft wurde, geht es natürlich erst so richtig los. Mit einem Grading von 9 sind wir schon bei 6.000 Dollar und ab 9,5 werden die 10.000 geknackt. Eine Karte im perfekten Zustand wird hier mit einem Wert von satten 11.041 US-Dollar geführt. Das entspricht umgerechnet in etwa 9.670 Euro.

Hier könnt ihr euch die Karte und den Reddit-Beitrag ansehen:

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Das kann natürlich gut einfach nur eine freundschaftliche Geste sein. Offenbar hatten sich die beiden seit längerer Zeit nicht gesehen, weil die Freundin relativ schwer krank war. Nun habe sie sich aber wieder erholt und die andere Person eben reich beschenkt. Es muss nichts heißen, sich unter Freund*innen Geschenke zu machen, außer, dass man sich eben einfach sehr gern hat.

In den Kommentaren merken allerdings gleich mehrere Menschen an, dass es sich hierbei auch um Signale handeln könnte, die darauf hindeuten, dass die schenkende Person mehr als nur freundschaftliche Liebe für ihr Gegenüber empfindet.

Woraufhin der oder die Beschenkte laut darüber nachdenkt, dass es wohl durchaus im Bereich des Möglichen liegen könnte, dass hier einige Zeichen fehlinterpretiert wurden. Immerhin habe die Freundin nicht nur den Relaxo verschenkt, sondern noch eine ganze Menge andere coole Pokémon-Karten, die viele nicht einfach so weggeben würden. Das muss aber selbstverständlich nicht so sein.

Eine andere Person schlägt als mögliche Erklärung für die wertvollen Geschenke vor, dass die Freundin einfach sehr dankbar dafür sein könnte, dass ihr Gegenüber auch während einer längeren Zeit der Krankheit für sie da war.

Es lässt sich so aus der Ferne natürlich nicht erkennen, womit wir es hier zu tun haben, die Beziehung scheint aber auf jeden Fall eine sehr innige und schöne zu sein, wenn sich die beiden Menschen so nahestehen. Das Beschenken war wohl auch keine einseitige Angelegenheit, die Freundin habe kurz davor zum Beispiel selbst eine Frieren-Statue von dem User bekommen.

Wie geht ihr mit Geschenken in Freundschaften um? Habt ihr auch schon mal so etwas Wertvolles bekommen?