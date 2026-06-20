Pokémon: Der große Team Rocket-Boss hat Ash eigentlich schon vor 26 Jahren getroffen - und es direkt wieder vergessen

Team Rocket-Mafiaboss Giovanni machte sich nicht oft die Hände schmutzig – aber tatsächlich kam es schon recht früh zu einem Pokémon-Kampf mit Ash.

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Jusuf Hatic
20.06.2026 | 06:47 Uhr

Giovannis erster großer Auftritt als Rocket-Boss fand im Pokémon-Film Mewtu kehrt zurück! statt. Giovannis erster großer Auftritt als Rocket-Boss fand im Pokémon-Film "Mewtu kehrt zurück!" statt.

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In all den Jahren seiner Pokémon-Karriere ist Ash Ketchum in schöner Regelmäßigkeit mit Team Rocket zusammengestoßen.

Die allermeisten Duelle liefen aber mit den Handlangern Jessie, James und Mauzi ab – den Mafiaboss selbst bekam Ash nur äußerst selten zu Gesicht. Tatsächlich trafen Giovanni und Ash schon vor 26 Jahren erstmals aufeinander, doch so richtig erinnern kann sich der Rocket-Boss daran nicht.

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Mewtu kehrt zurück – und Giovanni ist dicht auf den Fersen

Konkret geht es um den 2000 in Japan erschienenen Pokémon-Film "Mewtu kehrt zurück", der hierzulande erst zwei Jahre später ausgestrahlt wurde.

Der Streifen bildet eine direkte Fortsetzung des ursprünglichen Pokémon-Films und stellt als Handlung erneut die Team Rocket-Jagd nach dem legendären Mewtu ins Zentrum.

Das Einfangen von Mewtu gelingt Team Rocket im Zuge des Filmes auch – wenngleich Giovanni das legendäre Pokémon vor eine unmögliche Wahl stellte und so dafür sorgte, dass sich Mewtu "freiwillig" in Gefangenschaft begab.

Aus dieser prekären Lage können Ash und seine Freunde das Mewtu schließlich befreien. Hier kommt es auch zum Zusammenstoß mit Rocket-Boss Giovanni, der letztlich besiegt wird. Gewissermaßen zum Abspann löscht Mewtu schließlich die Erinnerungen aller Team Rocket-Mitglieder – inklusive Giovanni.

Welche Erinnerungen habt ihr an die ursprüngliche Film-Dilogie von Pokémon?

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