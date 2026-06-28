Vergesst Photoshop, Procreate und Co. – Dieser Pokémon-Fan malt Taschenmonster in Powerpoint

Die Zeichnungen sind wirklich süß. (Bild: Old-Biscotti647 auf Reddit)

Als wäre es nicht schon schwierig genug, alle Pokémon selbst zu zeichnen, hat sich ein Fan auch noch dafür entschieden, für seine Kunstwerke ausschließlich die Office-Anwendung PowerPoint zu nutzen. Die Ergebnisse sind allerdings ziemlich beeindruckend.

Aus PowerPoint wird PokéPoint

Wer schon mal mit PowerPoint gearbeitet hat, weiß, dass die Anwendung extrem viele Möglichkeiten bietet, diese aber nicht unbedingt zugänglich präsentiert. Bei vielen (den Autor dieser Zeilen eingeschlossen), sind Textlisten und eingeblendete Fotos wohl schon das Höchste der Gefühle.

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Autoplay

Was mit viel Hingabe möglich ist, zeigt hingegen der Reddit-User "Old-Biscotti647". Wie er in mehreren Posts erzählt und zeigt, möchte er alle Pokémon einzig und alleine mit PowerPoint malen. Die Zeichnungen sind dabei richtig gut gelungen und extrem süß.

Hier etwa ein aktueller Post:

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Und hier ein weiterer:

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Laut eigener Aussage hat der User mittlerweile etwa 200 Pokémon auf diese Weise designt. Der Weg bis zur kompletten Sammlung ist also noch relativ weit.

In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für die süßen und kreativen Designs. Es gibt aber auch viele User, die fragen, wie der User es schafft, so tolle Ergebnisse mit den PowerPoint-Tools zu erreichen. Auf YouTube hat der User daher Zeitraffer-Aufnahmen von einigen Zeichnungen geteilt:

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Einen tieferen Sinn dahinter gibt es übrigens nicht. Wie der User in einem Kommentar erklärt, sei er beim Arbeiten mit PowerPoint eher zufällig über die vielen Möglichkeiten gestolpert und habe dann einfach angefangen, Pokémon damit zu erstellen.

Daraus ist dann ein richtiges Hobby geworden und jetzt verbringt er einfach sehr viel Zeit damit, die Pokémon zu malen. Andere Anwendungen habe er ebenfalls ausprobiert, die Möglichkeiten seien dort aber oft schlicht überwältigend. PowerPoint sei im Vergleich dazu eher simpel und genau dadurch auch einfacher.

Wie gefallen euch die Designs? Könnt ihr euch auch nur ansatzweise vorstellen, so etwas selbst in PowerPoint umzusetzen?