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Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

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Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

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Tobias Veltin
09.06.2026 | 16:24 Uhr

Während der Nintendo Direct im Juni 2026 wurde ein neues Update für Pokémon Pokopia angekündigt, das die Welt um Unterwasserbereiche erweitert. Außerdem wurde ein kostenpflichtiger Erweiterungspass angekündigt, der in insgesamt drei Wellen neue Inhalte für das Spiel liefert. 
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Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

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