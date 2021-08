Von PowerA gibt es einen neuen Controller für die Nintendo Switch und ihr könnt diesen ab sofort bei Amazon kaufen. Es handelt sich um den PowerA Spectra Enhanced Controller. Was dieser kostet und was ihn ausmacht, erklären wir euch in diesem Artikel.



So viel kostet der Controller: Für den Spectra Enhanced müsst ihr 39,99 Euro zahlen.

PowerA Spectra Enhanced für 39,99 Euro kaufen

Das ist der PowerA Spectra Enhanced

Das erwartet euch: Der PowerA ist ein kabelgebundener Controller für die Nintendo Switch und kann als Alternative zum Pro-Controller gesehen werden. Das Kabel lässt sich abnehmen und ist drei Meter lang. Beim Controller an sich, setzt der Hersteller auf eine Soft-Touch-Oberfläche, die für einen besseren Grip sorgen soll.



Besonders macht ihn sein Design mit LED-Beleuchtung. Insgesamt könnt ihr aus acht Farben wählen und den Spectra Enhanced in diesen erleuchten lassen. Dabei lassen sich LED-Effekte wie "Breathing" und "Rainbow-Phase" einstellen.



Des Weiteren besitzt der verbesserte Spectra-Controller auf der Rückseite zwei programmierbare Tasten für erweiterte Spielfunktionen. Die Analog-Sticks sollen präzise abgestimmt sein und verfügen über Ringe gegen den Abrieb. Darüber hinaus ist am Controller eine 3,5mm Audiobuchse verbaut. Ansonsten erwarten euch alle von den normalen Switch-Controllern bekannten Tasten und Funktionen.



Der Controller wird über das USB-Kabel geladen und hat einen eingebauten Akku, sodass keine Batterien benötigt werden.

