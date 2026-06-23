Prime Day? MediaMarkt grätscht mit den WM Special Deals dazwischen!

Alle Augen auf Amazon? Das wäre ein großer Fehler, denn auch bei MediaMarkt gibt es aktuell starke Angebote. Die WM-Special-Deals liefern euch jeden Tag neue Rabatte aus allen Kategorien – nur bis Freitag. Um zu zeigen, dass sie es ernst meinen, bekommt ihr unter anderem bei MediaMarkt das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB aktuell ganze 60 Euro günstiger, als im Amazon Prime-Angebot!Schnappt euch das Galaxy S26 Ultra im MediaMarkt WM-Special-Deal!
WM-Special-Deals: Samsung Galaxy S26 Ultra, 4K-QLED-TVs und viel mehr!
In den MediaMarkt WM-Special-Deals gibt es wie gesagt bis Freitag, den 26. Juni, jeden Tag neue Angebote, es lohnt sich also, täglich durchzusöbern. Mit Fernsehern, Klimaanlagen und Küchengeräten bekommt ihr ein buntes Sammelsurium an Angeboten und es sind auch echte Top-Geräte mit dabei.
Dass es sich wirklich lohnt, können wir an folgendem Beispiel sehen. Eins der aktuell stärksten Smartphones ist das Samsung Galaxy S26 Ultra. Die UVP des 512-GB-Modells liegt bei sportlichen 1649 Euro, bei MediaMarkt bekommt ihr es aktuell für nur 1119 Euro, das sind 540 Euro weniger! Im Vergleich: Bei Amazon kostet es aktuell, obwohl es als "Großes Prime-Angebot" deklariert ist, 1.179 Euro, also 60 Euro mehr, als bei MediaMarkt.
Ich habe euch einige Highlights vom ersten Tag herausgesucht. Von Samsung, über Ecovacs Saugroboter und Soundbars werdet ihr bestimmt etwas für euch finden.
Meine Deal-Highlights bei MediaMarkt:
- Samsung Galaxy S26 Ultra – 512 GB – Flaggschiff-Smartphone
- Samsung TQ100QN80F TV Neo – 100 Zoll 4K-Neo-QLED-TV
- Samsung TTQ55QN70FAU – 55 Zoll 4K-Neo-QLED-TV
- Samsung Q-Series HW-QS710F – Soundbar mit Subwoofer
- Lenovo ThinkPad T480s – Intel Core i5-8365U mit UHD 620 Grafik, 14-Zoll-Display, 8 GB RAM, 256 GB SSD,Windows 11
- ECOVACS Deebot T90 Omni – Saug- und Wischroboter
- ROWENTA RH9A36 X-Force Flex – knickbarer Akkusauger mit zahlreichem Zubehör
- Ultimea Poseidon D80 Boom – volles 7.1-Soundsystem mit Dolby Atmos
- Cosori 8-in-1 DualBlaze TwinFry – Airfryer mit großem, trennbarem 10-Liter-Korb
- Evercross Tech EV06C – faltbarer E-Scooter für Kinder
Nicht nur bei MediaMarkt, die WM-Special-Deals gibt's auch bei Saturn. Auch da lohnt es sich, einen Blick hereinzuwerfen, denn das Angebot unterscheidet sich leicht.Verpasst nicht diese Hammerangebote bei MediaMarkt!